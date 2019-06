Surse: Dăncilă va schimba conducerea unei instituţii strategice, acaparată de Ionel Arsene, unul dintre locotenenţii lui Dragnea

“Oricine ar fi nu are cum să fie mai rău decât acum, când ANRM a fost confiscată de o grupare cu multe probleme penale, controlată de Ionel Arsene, liderul PSD Neamţ, un fidel aliat al lui Dragnea din ultimii ani”, susţin pentru site-ul DiscoverProject surse guvernamentale.

Ionel Arsene, el însuşi cu numeroase dosare de corupţie la activ, controlează instituţia prin intermediul lui Dorinel Ursărescu, principalul consilier al preşedintelui ANRM, Gigi Dragomir, ambii fiind susţinuţi de liderul PSD Neamţ. Deşi are deja o condamnare definitivă pentru trafic de influenţă, fiind cercetat şi în alte două dosare de corupţie, Ursărescu conduce de fapt ANRM, la ordinele lui Arsene, confirmă şi oameni din interiorul agenţiei.



Porivit publicaţiei, Dragomir şi Ursărescu au fost numiţi la conducerea ANRM în 2017, ca să servească interesele unei grupări de afaceri ce intenţiona să acapareze resurse naturale, susţin surse din interiorul instituţiei.



Fost deputat PNL, Ursărescu a trecut apoi la ALDE, prin negocieri directe cu Daniel Chiţoiu şi Călin Popescu Tăriceanu. Prieten bun în trecut cu Gheorghe Ştefan, fostul primar al oraşului Piatra Neamţ, Ursărescu a trecut apoi în tabăra lui Ionel Arsene, la începutul anului 2012, când ambii erau consilieri judeţeni la Neamţ, iar PNL şi PSD formau alianţa USL.



Potrivit unor surse din PNL, omul care l-a susţinut constant pe Ursărescu, în ultimii cincisprezece ani, este generalul SRI (în rezervă), Dumitru Bădescu, fostul şef al direcţiei de contraspionaj economic din SRI, până în 1999, trecut în rezervă în 2006. În 2006, fiul lui Ursărescu şi fiul generalului s-au asociat în compania Green Energy, cu fiul lui Gheorghe Ştefan.



Ionel Arsene a reuşit să-l impună ca ministru al economiei pe Dănuţ Andruşcă, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai săi. Andruşcă l-a numit, în 2018, ca administrator provizoriu pe Andrei George Ursărescu (31 de ani), fiul lui Dorinel Ursărescu, în conducerea Salrom, ca un prim pas pentru a deveni preşedintele societăţii naţionale.



Fiul lui Ursărescu n-a putut fi confirmat definitiv în funcţie pentru că avea cazier fiscal, după ce a devalizat una din firmele sale (compania lui Civica Construct SRL este urmărită penal, în prezent, pentru o fraudă de peste 3 milioane de lei).



Astfel, Arsene a promovat-o la conducerea companiei de stat pe fosta lui colaboratoare Oana Gianina Bulai, pe care o promovase mai întâi, în martie 2018, ca unul dintre consilierii premierului Viorica Dăncilă, la insistenţe lui Liviu Dragnea. Bulai, 39 de ani, a fost susţinută în administraţia locală din Neamţ de Ionel Arsene. Bulai este şi ea marginalizată la conducerea companiei naţionale, urmând ca la următoarea şedinţă a acţionarior de la Salrom, care are licenţe importante pentru exploatarea unor resurse de la ANRM, să o revoce din administraţia companiei.



Familia Ursărescu are probleme în afaceri şi datorii restante la bănci, companiile deţinute de soţia şi fiul fostului deputat fiind în insolvenţă şi executate silit în mai multe dosare.



Principalul vizat de schimbările de la conducerea ANRM, Gigi Dragomir, este un personaj discret, fără studii solide, care şi-a început afacerile în anii’90, cu “păcănele”, săli de jocuri mecanice în Brăila şi Galaţi, oraşul în care locuieşte. Deşi conduce o instituţie strategică, ANRM, Dragomir nu şi-a publicat CV-ul.

Saltul în afaceri l-a făcut în 2003, când s-a asociat cu Maricel Oancea şi Emil Mihăilă, ambii lideri de sindicat ai FSS Metarom, organizaţia sindicală care activa pe platforma siderurgică ArcelorMittal. Compania lor, Magimetal SRL, a început să facă afaceri chiar cu combinatul siderugic, astfel că cei doi lideri de sindicat s-au retras formal din afacere, iar Dragomir a cooptat-o în afacere pe soţia lui, Doina Dragomir (născută în 24 octombrie 1968).



Afacerile cu combinatul au continuat şi prin intermediul altor companii de familie – Jordy Impex şi Jordy Security- care au avut puncte de lucru chiar în curtea combinatului siderurgic.

