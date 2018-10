Stolojan, ironii la adresa lui Dăncilă înainte de dezbaterea de la Strasbourg: Nu are nevoie să vorbească mai mult de 5 minute

„Nicio aşteptare bună nu am. E regretabil că am ajuns la această debatere în Parlamentul European. Am văzut că e mare plângere în rândul PSD-ALDE că nu are dect 5 minute să-şi expună punctul de vedere. Nici nu are nevoie, punctul dumneaei e bine cunoscut. Un al doilea mesaj pe care îl poate spune într-un minut e că violenţele din 10 august erau pe deplin justificate, cu toate că erau asupra oamenilor căzuţi la pământ“, a declarat Thedor Stolojan, într-o intervenţie la Digi24.

Întrebat ce miză are dezbaterea de miercuri de la Strasbourg, eurodeputatul a precizat: „Miza e importantă. E un semnal de alarmă pe care Parlamentul îl va da României. Dacă guvernarea continuă pe acelaşi drum, continuă celelalte etape pe care le-am văzut în ultimii doi ani în cazurile Poloniei şi Ungariei“, a mai spus Stolojan.

Eurodeputatul PSD Dan Nica a declarat marţi seară că nu e normal ca Viorica Dăncilă să aibă la dispoziţie doar cinci minute pentru a spune punctul de vedere al Guvernului, aceasta dorind să răspundă şi la întrebări.