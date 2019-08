Stenograme din CEX. Viorica Dăncilă încearcă mobilizarea PSD: „Este ultima carte a acestui partid.Nu vreau să cred în procente de 8% sau 10%“

„Scorul la prezidenţiale reflectă capacitatea partidului. Dacă vom avea un scor slab, sub 25%, pentru acest partid va fi un dezastru. Eu cred că trebuie să facem o mobilizare exemplară. Nu vreau să cred în procente de 8% sau 10%. Nu există aşa ceva! Trebuie să arătăm că acest partid a rămas puternic. Dacă nici acum nu realizăm acest lucru... Este ultima carte a acestui partid. Trebuie să o jucăm bine“, a spus Viorica Dăncilă în CEX, încercând să mobilizeze partidul.

„Voi merge în piaţă, voi merge la mall. Am fost printre ei, nu am găsit un singur om care să spună de rău. Am stat în mijlocul oamenilor şi am făcut poze. Nicio reacţie negativă“, a mai spus Viroica Dăncilă.

Dana Gârbovan, judecător la Curtea de Apel Cluj, care a susţinut modifcările operate de PSD în legislaţia penală, a fost propusă de Viorica Dăncilă pentru Ministerul Justiţiei. Ana Birchall, actualul titular al Justiţiei, va prelua funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice, pe care a deţinut-o în trecut. Preşedintele Klaus Iohannis poate refuza propunerea PSD.

