STENOGRAMĂ. Şedinţă cu scandal la Parlament. Cum au încercat liberalii să-l protejeze pe ministrul „Grindă“ de audiere la ora Guvernului

La începutul lunii februarie PSD a emis o solicitare prin care îl chema la Ora Guvernului pe ministrul demsionar al Dezvoltării, Ion Ştefan, să dea explicaţii în faţa Parlamentului. Cu toate astea, solicitarea a fost respinsă de liberali din acelaşi motiv invocat şi de PSD atunci când erau la guvernare. Mai exact, solicitarea nu ar fi fost scrisă corect. „Atunci când primim o solicitare să o şi redactăm corect”, precizat Florin Roman în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din 3 februarie.

Deci vreţi să faceţi acelaşi abuz ca şi Partidul Social Democrat, să nu chemaţi miniştrii să-i vedem!

De cealaltă parte, preşedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a recunoscut faptul că partidul său a făcut „abuzuri” atunci când a fost la guvernare şi le-a transmis liberalilor să nu facă la fel. „Să nu faceţi ca PSD-ul să blocaţi audierile miniştrilor, eu nu mai suport aşa ceva în Parlament”, preciza Ciolacu. „Deci vreţi să faceţi acelaşi abuz ca şi Partidul Social Democrat, să nu chemaţi miniştri să-i vedem!”, a adăugat mai târziu Ciolacu.

Stenograma şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din 3 februarie 2020



(...)



PUNCTUL 1



Solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind ”Ora Guvernului”



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind ”Ora Guvernului”. Hopa, aţi intrat în Opoziţie! Grupul parlamentar solicită invitarea domnului Ion Ştefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în ziua de luni, 10 februarie 2020. La punctul următor avem şi solicitarea Grupului parlamentar USR, dar întrucât...



Domnul Alfred-Robert Simonis: La solicitarea Grupului PSD, aş vrea să adăugăm să rămână pe bandă tema ”Investiţiile în PNDL 1, 2 şi FDI”, aceasta este tema pentru care îl invităm pe domnul ministru.



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Deci, nimic cu ”grind㔠şi cu din astea, să nu veniţi cu chestii, situaţii din astea.



Domnul Alfred-Robert Simonis: Nu. Eventual cerem ”grind㔠din investiţii, da.



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Nu, nu, că nu v-aş fi acceptat aşa ceva.



Domnul Florin-Claudiu Roman: Mulţumesc domnul preşedinte. Îi aşteptăm pe colegi. Vreau numai să vă rog ceva.



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Să nu faceţi ca PSD-ul să blocaţi audierile miniştrilor, eu nu mai suport aşa ceva în Parlament.



Domnul Florin-Claudiu Roman: Eu vreau să vă rog, că suntem oameni serioşi, atunci când primim o solicitare să o şi redactăm corect. Avem două solicitări şi eu o citesc pe cea a PSD-ului pentru că este prima, am înţeles că liderul de grup a adăugat şi tema aceea, era ceea ce era obligatoriu, dar vă rog frumos să ascultaţi şi dumneavoastră cum sună solicitarea din partea grupului. Deci, în conformitate cu prevederile articolului 204 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Grupul parlamentar PSD solicită, ca în cadrul ”Orei Guvernului” - corect până aici - pentru ziua de luni, 10.02.2020 participarea domnului Ion Ştefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. Acuma, eu vă semnalez dincolo de faptul... mă bucur că a învăţat şi colegul de la PSD cum se numeşte Ministerul Lucrărilor Publice, dar din punct de vedere gramatical cine a făcut această adresă a rupt limba română în două...şi atunci rugămintea e... rugămintea e, înainte să semneze domnul coleg, să verifice ce semnează... şi, din acest punct de vedere, propun să luăm în dezbatere prima solicitarea USR-ului...



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Deci vreţi să faceţi acelaşi abuz ca şi Partidul Social Democrat, să nu chemaţi miniştrii să-i vedem!



Domnul Florin-Claudiu Roman: ... închei în treizeci... închei în treizeci de secunde domnul preşedinte, închei în treizeci de secunde. Întrucât există o solicitare pentru aceeaşi dată din partea Grupului USR, care prezintă perioada, solicitarea şi temele dezbaterii şi este redactată corect şi în limba română, aicea este greşit doar numele liderului de grup nu şi textul, rugămintea e dacă putem să luăm în considerare ca prima solicitare să fie pentru ministrul Popescu.



Domnul Alfred-Robert Simonis: Domnul preşedinte.



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Vă rog frumos să nu, domnul lider vă rog frumos să nu încercaţi să băgaţi pumnul în gură Opoziţiei. Lăsaţi-ne să chemăm miniştrii la tribună, să ne spună adevărul! Spuneţi domnul lider.



Domnul Alfred-Robert Simonis: Domnul preşedinte, vom lua măsurile necesare împotriva celor care au dat această adresă. E greşeala mea că nu am citit-o înainte să o semnez, având prea multă încredere în colegii mei de la staff-ul tehnic, însă până la urmă această adresă arată intenţia unui grup parlamentar - e adevărat unul mic din Camera Deputaţilor - de a invita un ministru la discuţii în ”Ora Guvernului”. Prin urmare, că-i greşit numele liderului de grup la USR, că e o virgulă în plus sau un cuvânt în plus în cealaltă solicitare, important este intenţia grupului parlamentar de a invita un ministru. Dacă dumneavoastră nu aveţi încredere în capacitatea domnului ministru Ion Ştefan de a răspunde unor întrebări din partea Parlamentului României, vă puteţi ascunde în spatele unor astfel de erori. Însă, dacă dumneavoastră aveţi încredere că acest om este capabil să vină să răspundă, are capacitatea de a gestiona acel minister, nu ar trebui să vă ascundeţi, repet, în spatele unei greşeli şi să aveţi curajul de a-l invita pe domnul ministru la discuţii, altfel ne vedem obligaţi de a depune o moţiune simplă, împotriva acestui ministru, poate chiar mâine, poimâine la plen şi nu veţi evita până la urmă ca acesta să vină în Cameră.



Domnul Florin-Claudiu Roman: Domnule preşedinte, rugămintea este, ca să avem nişte adrese corecte ca să fim informaţi corect şi să ne respectăm unii pe alţii, să acceptaţi propunerea să mergem pe propunerea colegilor de la USR pentru prima întâlnire la ”Ora Guvernului”, suntem total deschişi, din punctul nostru de vedere, din punctul nostru de vedere orice ministru al Guvernului Orban este de zece ori mai bun decât orice ministru din Guvernul Social.



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Tocmai de aceea am dori să-l şi vedem! USR-ul, chiar nu doriţi să lăsaţi Opoziţia să cheme miniştrii? Doriţi să ne băgaţi pumnul în gură, să nu ne putem exprima? Să nu vină, să nu-l avem pe domnul ministru al Dezvoltării să ne explice? Nu puteţi renunţa în favoarea democraţiei şi a Opoziţiei?



Domnul Cătălin Drulă: Domnule preşedinte, apreciez eforturile pe care le faceţi în sprijinul democraţiei, de aceea vă rog să daţi curs solicitării USR, un grup care, după cum ştiţi, a fost activ...



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Deci, şi dumneavoastră doriţi ca Opoziţia să nu se exprime!



Domnul Cătălin Drulă: ... în această cauză a democraţiei. Mulţumesc.



Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Aţi început cu abuzurile! Haideţi s-o tranşăm prin vot! Cine este pentru propunerea Partidului Social Democrat? Vot, vă rog! Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte. Cine este pentru propunerea USR-ului? Unu, doi. A, lipseşte domnul Buican! Abţineri? Două.Bun. Vine domnul ministru al Dezvoltării, în toată splendoarea dânsului. Sperăm că nu vine cu hârtie din aceea să ceară că în ziua respectivă e prins cu FMI. Nu mai suport! Să ştiţi că eu nu mai suport astfel de tertipuri! Eu n-o să accept astfel de tertipuri! Vă rog, domnul lider”.