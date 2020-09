Stelian Ion: Îi cer lui Chiţac să se retragă din cursa pentru primărie. E perdant. Vine cu sondaje măsluite din disperare. Scandalul „Garsoniera“ m-a ajutat

Adevărul: Am văzut ieri un sondaj de opinie pe Constanţa în care Chiţac era în frunte era cu 2 procente în faţă faţă de candidatul PSD. Dvs eraţi pe locul trei. E credibil sondajul?

Stelian Ion: Am mai văzut sondaje de aşa natură şi în 2016 când Predoiu era dat la 26% de propriul partid şi a luat 11%. Mi se pare incredibilă maniera de manipulare. Sondajul arată că sunt disperaţi şi se vrea arătarea votului util. Cine face sondajele? Cui aparţin firmele? Sunt sau nu din zone dubioase. Eu nu mai cred în genul ăsta de sondaje. Pe 28 o să ştim clar care e situaţia. În Constanţa nu vrem nici să supralicităm, dar se duce o luptă la baionetă între noi cu PSD şi cu PNL.

Pare mai degrabă o luptă între dvs şi Vergil Chiţac, nu o luptă cu PSD.

Probabil s-a mediatizat această chestiune, a atacurilor lui Chiţac. Am explicat cum oligarhii din zonă, în special Comănescu, încearcă să mute centrul de greutate. Ne-am luptat cu PSD şi ne luptăm nu de ieri, ca domnul Chiţac. Am ţinut conferinţe de prese. Domnul Chiţac, deşi a fost votat în 2016 în Consiliul Local, inclusiv cu ştampila mea, a preferat să plece în Parlament. E problema lor. Bătălia mare e cu PSD şi mafia PSD-istă.

Dacă pierdeţi, rămâneţi consilier local sau continuaţi în Parlament?

Eu voi câştiga localele. Nu vreau să par lipsit de modestie. Sunt în stradă, avem comunicare în stradă. Noi simţim că se vrea schimbare la Constanţa.

Aseară Rareş Bogdan vă bătea obrazul că dvs candidaţi împotriva lui Chiţac.

Îi bat şi eu obrazul lui Rareş Bogdan. Eu ştiu că e prieten cu Comănescu, ştiu că a avut o colaborare. Şi ştiu că e prieten cu Chiţac. Au pus în luptă un personaj care nu are tracţiune, care e expirat. Maniera de lucru şi faptul că au refuzat propunerea de tandem arată altceva. Ce fac ei, de fapt, au dus la CJ o relicvă, care nu ştie nici să articuleze două vorbe în limba română. A mers acum să ianugureze o şcoală care nu era gata. Când eu mă băteam în parlament cu Nicolicea, candidatul său căuta să-şi cumuleze pensia de parlamentar cu cealaltă pensie specială.

Rareş Bogdan îl făcea praf pe Chirica acum ceva vreme, iar după scurt timp, e cel mai bun, a ataras cele mai multe fonduri europene. Eu trăiesc în Constanţa. Nu mă duc la Eforie ca candidatul PNL. Orban nu trăieşte în Constanţa şi în loc să-şi vadă de guvernare şi probleleme de patrimoniu sau de retrocedări, vine în vizită de lucru şi dă indicaţii. Aş vrea să nu-şi bată joc de oraşul Constanţa pentru că merităm altceva. Dl ministru al Culturii a venit şi l-am rugat să meargă la Lupoaică. Dl ministru a venit şi a fugit de mine. Vin cu tot felul de sondaje măsluite în disperare de cauză. Programul PNL e mai PSD-ist decât programul PSD: promite gratuitate pe transport public pentru toată lumea. Acesta e marele program de dreapta. Deopotrivă, şi PSD şi PNL sunt la fel de nocive.

Liberalii spun că îl faceţi pe Decebel Făgădău primar? Cum credeţi că îi învingeţi şi pe Făgădău şi pe Chiţac?

Eu merg în stradă. Am fost luni de zile în stradă. Eu am cerut dezbateri. E protejată firma Polaris care are procese pe tol. Făgădău fuge de constănţeni. Noi am propus un tandem rezonabil, un parteneriat cu PNL. Nu au vrut. Ei nu au vrut, nu noi.

O să vă retrageţi din cursă pe utlima sută de metri?

Eu îi cer lui Chiţac să se retragă. Să aibă decenţa asta. E perdant. I-am dat votul în 2016 şi şi-a bătut joc de votul meu. Se foloseşte de mijloace incorecte în campanie. Nu are o echipă bună.

Dacă ieşi primar, care este un obiectiv palpabil pe care să-l vedem în 2024?

Curăţenie de la A la Z. O să avem două parcuri noi. Vom reabilita Parcul Tăbăcăriei. În primul an nu vom putea realiza multe lucruri. Voi încerca să păstrez funcţionalitatea Primăriei în timp ce voi face un audit. E obligatoriu să restructurăm Primăria. Unele departamente sunt supradimensionate, altele subdimensionate.

În urma scandalului „Garsoniera” aţi scăzut în sondaje?

Deşi atacul a fost menit să mă decredibilizeze, atacul a avut un efect advers. S-a văzut clar. Am arătat clar că indivizii aceia au minţit. Au arătat doar părţi ale documentaţiei. Locuiesc în acea garsonieră cu familia. Oamenii fac comparaţii: îl văd pe Mitralieră, pe Dragnea, pe liberali ca Costel Alexe. Ei nu-şi pot justifica averi colosale. Oamenii spun că omul ăsta în tinereţe nu avea venituri şi a obţinut o garsonieră ANL. Trăgând linie, am ieşit pe plus.

Funeriu tocmai asta vă reproşează. Că aveţi doar o garsonieră şi nu aţi reuşit să realizaţi mai mult?

Eu cred că în politică e nevoie de o ţinută morală decentă, corectă. partea de gospodărire, să fim sinceri: să nu fii nabab nu cred că e o problemă. Eu am intrat primul în Barou, am muncit mult. Nu-mi doresc să fiu milionar. Am investit mult în pregătirea mea. M-a interesat să învăţ bine, să fiu un avocat bun. Uitaţi-vă la alţi primari. Domnul Bolojan nu e vreun nabab. Şi e foarte bun ca primar.