Stelian Ion: PNL nu au vrut alianţă. Au venit cu soluţia perdantă din 2016. Vom câştiga şi fără liberali

Adevărul: De ce la Constanţa nu avem o alianţă a dreptei între PNL şi USR-PLUS?

Stelian Ion: Răspunsul meu e că PNL la Constanţa a considerat că dacă ar fi un candidat al USR-PLUS vom obţine un mandat şi în felul ăsta ar putea da semnalul în zona. Nu s-a dorit o alianţă din partea PNL-ului. Au venit cu soluţia perdantă din 2016. Au pierdut în 2016 chiar în faţa unor contracandidaţi mult mai slabi. E problema dumnealor. Noi am încercat pe toate căile să facem o alianţă. E complicat să faci asemenea alianţe. Vom avea alianţa USR-PLUS.

A existat o discuţie între USR-PLUS şi PNL astfel încât USR să ia Primăria iar PNL Consiliul Judeţean?

Au fost mai multe discuţii, iniţiate de noi, de mine în special. Propunerea noastră a fost să facem un tandem pentru a câştiga judeţul Constanţa. A fost refuzată categoric. Echipa pe care au făcut-o e una care cu greu aş fi putut să merg. Au mers cu candidaţi vechi.

Candidatul PNL Virgil Chiţac vă acuză că faceţi jocurile PSD. Că sunteţi un candidat mai slab şi că rupeţi din voturile PNL.

E o acuzaţie derizorie să spui că USR şi că în special eu aş face jocurile PSD. Mi se pare jignitor să vii cu asemenea acuzaţii. În 2016 am făcut un fel de campanie online pentru domnul Chiţac pentru a scăpa de Făgădău. Ce a urmat a fost haotic. S-au acuzat de trădări. Chestia asta cu sondajele pe care le scot cei de la PNL, sondaje măsluite pentru a umfla şansele propriului candidat, sunt tertipuri pe care nu le înghit cei din Constanţa.

Dvs aveţi sondaje de opinie? Cum staţi în Constanţa?

Am făcut o măsurătoare acum o lună-două. A fost relevant să vedem care din cei doi, adică între mine şi domnul Chiţac ar avea tracţiune mai mare în această alianţă. La momentul respectiv aveam o putere egală să spun aşa, cu specificaţia că eu aveam potenţial mai mare de creştere.

Aşadar o alianţă PNL-USR-PLUS cu dvs ca candidat la primăria municipiului practic ar fi dus la victoria dreptei împotriva PSD.

Sunt convins de asta. Eu cred că vom câştiga şi fără această alianţă. În interacţiunea noastră cu oamenii mesajele pe care le primim e un semnal în sens că oamenii vor o schimbare la Constanţa şi nu vor mai merge cu vechile partide. Au demonstrat şi în 2016 ce pot să facă. Eu am intrat în 2016 în politică din cauza peneliştilor care au pierdut o luptă uşoară.

Credeţi că din această confruntare a dvs cu domnul Chiţac are de câştigat domnul Făgădău?

Da. Dar chiar şi aşa cred că USR-PLUS îl poate bate pe Decebal Făgădău. Avem o creştere foarte mare în perioada asta. O să vedem dacă putem face sondaje. Dincolo de sondajele care ies pe piaţă simţim la firul ierbii că se doreşte o schimbare.

Vergil Chiţac e pentru Constanţa ceea ce a fost Cătălin Predoiu pentru Bucureşti în 2016?

Da. Repet acele sondaje din 2016 cu domnul Predoiu care avea 26% şi în realitate a avut mult mai mic. Scenariul se va repeta. Sunt oraşe în care am ajuns la o înţelegere dar iată că în Constanţa nu s-a putut.

Ce şanse are domnul Murad?

Nu pot să evaluez şansele sale. Totodată sunt mulţi care şi-au anunţat candidaturile şi au renunţat pe ultima sută de metri. Dacă va candida va rupe de la PSD voturi. A avut acţiuni de ajutorare a bătrânilor. Va rupe şi de la PNL. Vom vedea însă dacă va candida.

Vă aşteptaţi să candideze sau să se retragă?

Nu ştiu. Singurul lucru care mă preocupă e să ne facem noi treaba cât mai bine.

Să spunem că ajungeţi primar. Care e prima măsură pe care o luaţi?

Nu există prima măsură, există un set de măsuri. În primul an aş vrea o reorganizare a primăriei. Acolo e nevoie de un audit. E nevoie de eficienţă nu de pile. E o chestiune importantă, vom începe acest lucru în toamnă-iarnă. Dacă nu îl faci de la început, greu mai poţi schimba lucrurile. Avem şi multe proiecte concrete. În Constanţa s-au desfiinţat spaţii urganistice, s-au luat terenuri cu japca. Vrem să amenajăm două parcuri, să amenajăm terenurile de sport din tot oraşul în folosul tinerilor. Constanţa se bălăceşte în mizerie de mulţi ani. Vreau să implementăm un program pentru a îngropa toate pubelele de gunoi care zac acuma. Vreau să facem curăţenie rapidă în Constaţa. Dincolo de smart city, curăţenia e un element esenţial. E un cartier în Constanţa care nu are utilităţi de niciun fel. Oamenii trăiesc ca în evul mediu acolo.

Cât de bogat e oraşul Constaţa în comparaţie cu alte judeţe ale ţării sau Capitala?

Din punctul meu de vedere Constaţa e o comoară îngropată în mizerie. Chestiunile legate de buget sunt spinoase. Primarul are un rol important. Din păcate nu s-au adus contribuţii la buget, sunt datorii foarte mari care s-au dus în instanţă. Sunt milioane de euro care merg pe despăgubirile primăriei pentru ilegalităţile făcute de-a lungul timpului. Problema principală e legată de faptul că nu s-au atras fonduri europene. Suntem pe un loc codaş din ţară. Dincolo de bugetul care la noi e de apeoape 900 de milioane de lei, atragerea de fonduri europene ar reprezenta motorul dezvoltării. Am văzut modele în Oradea, în Cluj. Am stat de vorbă cu domnul primar Bolojan, a avut amabilitatea să stea de mine de vorbă trei ore să-mi povestească cum a atras fonduri europene, de ce echipe ai nevoie, dacă să-ţi faci departament în interiorul primăriei sau externalizezi atragerea fondurilor europene. A spus că ne va pune la dispoziţie legături cu oamenii cu care a lucrat şi domnia sa.

În ce măsură mai influenţează Radu Mazăre deciziile politice în ultimii cinci ani de când a fost condamnat?

Situaţia e una foarte ciudată. Deşi Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu sunt în închisoare, ei au avut zeci de firme în Constaţa. Multe din ele sunt în activitate.

Sunt sunt racordate la banii publici?

Da. Există de exemplu firma de salubritate. De asemenea chestiunea legată de spaţiile verzi. Sunt două firme a unui fruntaş PSD care se ocupă de tăierea copacilor. Într-o oarecare măsură eu simt că umbra lui Mazăre la Constanţa e foarte pregnantă iar influenţa lui încă există aici, în ciuda dezicerilor lui Făgădău. El a fost viceprimar din 2008. Această legătură strânsă nu se întrerupe brusc.

O parte din liberari vă acuză că şi dvs aţi avut legături cu Radu Mazăre, că aţi fost avocatul său.

Se tot încearcă de ceva vreme să se lipească eticheta asta. Mazăre a avut de-a lungul timpului zeci de avocaţi. E o chestie făcută cu rea credinţă. În 2006, în momentul în care eram debutant în profezie, maestra mea a fost angajată de Radu Mazăre în trei dosare civile. Am intrat ca ajutor al doamnei avocat. La puţin timp la intrarea în profesie nu-şi faci un renume. Mazăre, întrebat de un jurnalist, a spus că nici nu mă cunoaşte. Nu am nicio legătură cu jaful pe care l-a făcut la Constanţa. Ce a făcut acest individ..a îngropat oraşul pentru zeci de ani de zile. În Constanţa, o parte a constănţenilor îl apreciază pe Radu Mazăre. Spun, în comparaţie cu Făgădău, că ăla a furat, dar măcar a făcut şi ceva. E şocant pur şi simplu. PNL vrea în principal să-mi lipească această etichetă. Vrea şi PSD dar ei vor să se dezlipească de astfel de personaje precum Liviu Dragnea sau Radu Mazăre. Eu vă spun, ca avocat, am apărat şi penelişti. Dar peneliştii care mă atacă pe mine au ceva de comentat, să spună şi lucrul ăsta. Eu mi-am făcut datoria, nu mi-e ruşine de activitatea mea ca avocat.

Va fi o majoritate PNL-USR-PLUS în Consiliul Local după aceste alegeri?

Da. Va fi o majoritate PNL-USR-PLUS. Dincolo de aceste atacuri foarte agresive de la PNL va trebui să reluăm discuţiile şi să renodăm legăturile dintre noi. După 27 septembrie trebuie să fim îmreună. Eu aş vrea să am un consiliul Local unde să adopt proiecte alături de colegii din PNL cu nişte persoane pe care le apreciez foarte mult. Nu dau nume că s-ar putea să le fac rău. Sunt oameni care au făcut blat cu PSD dar sunt şi oameni foarte Ok.

Aţi accepta funcţia de viceprimar al domnului Chiţac?

Ar fi imposibil. Nu voi fi şi pe lista de consilieri. Eu merg cu toată forţa pentru a câştiga primăria. Am susţinerea tuturor colegilor şi a unei mari părţi din Constanţa. Sunt convins că voi câştiga. Am colegi foarte bine pregătiţi care vor fi viceprimari în orice situaţie.

Dacă nu veţi reuşi să câştigaţi primăria Constanţa probabil vă veţi întoarce în Parlamentul României. Numele dvs a fost vehiculat ca un posibil viitor ministru al Justiţiei.

Planurile mele sunt pentru ce voi face imediat după 27 septembrie. Toate planurile şi gândurile mele sunt concentrate pentru primăria Constanţa. Pe mine mă flatează gândurile oamenilor că aş putea fi ministrul Justiţiei. Am o dezamăgire vizavi de mandatul domnului Predoiu. Mi-aş fi dorit ca toate lucrurile pentru care am lucrat în 2017-2019 să fie respectate de domnia sa. Se clasează dosarul 10 august în condiţiile în care doamna procuror-şef a lucrat o bună perioadă la acel dosar. N-ar trebui să funcţioneze aşa o justiţie normală.

În acest weekend va avea loc Congresul de fuziune al USR-PLUS. Veţi vota pentru sau împotrivă?

Voi vota pentru. Eu cred că trebuie să facem această fuziune. Am întâlnit oameni foarte ok. Facem o echipă bună. E important să trecem peste calculele personale şi să facem şi ce-şi doresc oamenii. Fuziunea e de neevitat. Că o facem acum sau la anul. Vreau să facem acum să nu ne ia din avântul din campanie şi precampanie. Eu nu sunt implicat în discuţiile de negociere pentru că mă concentrează Primăria Constanţa.