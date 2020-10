Stelian Bujduveanu: Gabriela Firea și partenerul său politic Liviu Dragnea au ținut Bucureștiul și România în subdezvoltare

„Doamna ex-primăriţă a Capitalei, Gabriela Firea, politicianul minciună, m-a pomenit astăzi într-o postare în care a continuat, aşa cum face din ziua alegerilor, să arunce vina pe toată lumea pentru mandatul său dezastru în Bucureşti. Mă atacă după ce am arătat că prioritatea echipei PNL la Primăria Capitalei în următorii patru ani va fi absorbția fondurilor europene. Doamna Firea, exilată de bucureșteni, prin vot, în Voluntari, e deranjată de faptul că noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a făcut primul pas concret, alături de Guvernul PNL, pentru atragerea banilor europeni dedicați sistemului de termoficare din Capitală.

Timp de patru ani, administrația PSD din Capitală a fost un dezastru în atragerea fondurilor europene. În următorul mandat, primarul Nicușor Dan și echipa PNL și-au propus să atragă 1,5 miliarde de euro de la Bruxelles, ceea ce ar însemna de 100 de ori mai mult decât a obținut Gabriela Firea din vara anului 2016 până azi”, relatează Stelian Bujduveanu pe Facebook.

Acesta mai subliniază că Gabriela Firea a avut timp de trei ani în spate guvernarea PSD şi, cu toate astea, nu a reuşit să atragă fonduri europene. Totodată, Bujduveanu o acuză pe listul PSD Bucureşti că, împreună cu Liviu Dragnea, „au ţinut Bucureştiul şi România în subdezvoltare”.

„Cine a oprit-o pe Gabriela Firea să atragă fonduri comunitare, în condițiile în care timp de trei ani a avut în spate o guvernare PSD, deci un coleg de partid în fruntea Ministerului Fondurilor Europene? Până și fostul comisar european Corina Crețu, colegă de partid la acea vreme cu Gabriela Firea, se rușina de primarul general PSD și de guvernul PSD. Adevărul e limpede: Gabriela Firea și partenerul său politic Liviu Dragnea au ținut Bucureștiul și România în subdezvoltare.

Cât de penibil e să vorbeşti de beizadele când ai umplut administraţia locală şi Primăria Capitalei cu rude, prieteni, amante si interese personale? Când ai sufocat orasul şi l-ai adus în pragul falimentului.

Cu aceeaşi isterie caracteristică, de care locuitorii s-au săturat până peste cap, a ţinut să mă pună la punct ca nu sunt din Capitală, asta deşi am un mandat de 4 ani deja în CGMB, unde am fost printre puținii consilieri care au îndrăznit să facă opoziție. Cât tupeu să ai să vorbeşti despre a fi bucureştean când tu, Gabriela Firea, nu ai nicio treabă cu Bucureştiul, având domiciliul in Voluntari?”, a conchis liberalul.