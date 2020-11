Sorin Grindeanu explică la care dintre cele opt spitale regionale promise de PSD în 2016 s-ar trata

Sorin Grindeanu a dat vina atât pe guvernarea anterioară, guvernul Cioloş, pe care îl acuză că nu a atras fonduri europene, dar şi guvernarea liberală din 2019, despre care spune că „nu a mai făcut niciun pas”.

„În 2016, când am preluat guvernarea, de la o guvernare tehnocrată, care se presupune că ar fi trebuit să se priceapă foarte bine la fonduri europene, vă dau un exemplu, în acea perioadă nici măcar AM-urile nu erau acreditate. Sigur, atunci când s-a terminat guvernarea PSD, din ce am înţeles de la colegii mei, am lăsat tot ceea ce înseamnă planurile pentru trei spitale din opt. Din păcate. E un minus pe care trebuie să ni-l asumăm. De atunci nu s-a mai făcut niciun pas. Din noiembrie 2019, de când tot ceea ce înseamnă planuri, studii de fezabilitate. Au fost predate noului guvern, nu s-a mai întâmplat nimic. Pe lângă foarte multe lucruri bune pe care le-a făcut PSD-ul în acest an, este un minus acesta”, a explicat Sorin Grindeanu.

Prezentat de reporterul Adevărul cu poziţia liberalilor care spun că au obţinut finanţarea pentru trei spitale, Sorin Grindeanu sa subliniat că finanţarea era deja obţinută.

„Finanţarea era deja obţinută. În acest an, de când a fost lăsată, sau pierdută guvernarea, nu s-a mai întâmplat absolut nimic”, a adăugat Grindeanu.