Sorin Grindeanu atacă PNL: Sănătatea oricărui român nu poate fi jucată la ruleta rusească. Unii încearcă să mai dea „un tun” când lumea nu îi vede

„Sănătatea fiecărui roman trebuie sa fie prioritatea oricărui politician responsabil. Din orice partid. Populismele ieftine nu vor salva vieţi şi nici nu vor proteja oamenii in fata virusului cu care întreaga planeta se confrunta. Manipulările pentru care pana şi Goebbels, cu al sau Minister al Propagandei, ar fi fost invidios, trebuie sa înceteze”, a scris fostul premier pe contul său de Facebook.

De asemenea, Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa PNL.

„Sustin ferm o lege care sa permită instituirea unor măsuri clare in situaţii de risc epidemiologic. Dar o lege, in Parlament, aşa cum cere chiar articolul 53 din Constituţie, nu “găselniţe” ale unora aflaţi vremelnic la butoane, care încearcă sa profite şi sa mai dea un “tun” când lumea nu ii vede. Aceiaşi care au tupeul sa arate cu degetul către PSD când toată lumea înţelege ca in ultimele luni PSD a fost partidul care a votat starea de urgentă si prelungirea ei sau starea de alerta. Pana şi acest guvern, nevotat de parlamentarii PNL, a fost votat de PSD. Şi nu de dragul liberalilor ci pentru ca, aşa cum am spus, sănătatea oricărui roman nu poate fi jucată la ruleta rusească”, a completat fostul premier.