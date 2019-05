Soluţiile Vioricăi Dăncilă pentru redresarea PSD după umilinţa de la vot

„Discuţiile s-au purtat pe rezultatul alegerilor. Am înţeles cu toţii semnificaţia votului. Vom face o analiză şi uniţi vom merge mai departe. Am hotărât ca funcţia de preşedinte executiv să fie ocupată de Paul Stănescu, BPN să se întrunească în fiecare luni, iar CEX-ul să fie concovat în fiecare lună, iar şedinţele să aibă loc în teritoriu. Trebuie să avem o echipă sudată şi toate hotărârile să le luăm în cadrul partidului. Am discutat cu parlamentarii PSD, toţi au dat un mesaj de unitate, toţi vor să menţinem guvernarea, să mergem mai departe“, a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată de modul cum arată PSD fără Liviu Dragnea, premierul a precizat: „Nu este uşor. E o situaţia dificilă, dar PSD dă dovadă de unitate. Sunt destui oameni care au probleme penale, care au dosare în curs şi asta nu vedeţi doar la PSD. A fost complet incorect că problemele cu Justiţie sunt doar la PSD. Aceste probleme trebuie decontate personal, nu trebuie să le decontăm toţi. De ce să fim judecaţi toţi? Nu trebui să fim priviţi în ansamblu că suntem corupţi“, a completat liderul de la Palatul Victoria.

