Sociologul Mirel Palada, despre votul în diaspora: Vrei să votezi? Te aşteptăm înapoi acasă. Eşti cetăţean? Dovedeşte-o

Sociologul Mirel Palada a susţinut, într-o postare pe Facebook, că românii aflaţi în diaspora sunt bineveniţi să voteze, însă doar după ce se întorc acasă, argumentând totodată că acest lucru se întâmplă şi în Israel, Grecia, Irlanda, „ţări civilizate şi democrate”. Acesta consideră că, devreme ce cetăţenii care muncesc în afara ţării îşi permit să participe la un miting în Piaţa Victoriei, secţiile de votare din străinătate reprezintă doar o risipă de bani.

„Uite o idee foarte bună, pe care eu de altfel am spus-o mai demult. Exact aşa procedează şi israelienii, şi grecii, şi irlandezii, ţări democrate şi civilizate. Vrei să votezi? Fără nici un fel de problemă. Be my guest (n.red.- eşti invitatul meu). Te aşteptăm înapoi acasă, să-ţi exerciţi dreptul de a vota. Eşti cetăţean? Dovedeşte-o. Hai înapoi în cetate pentru asta. Hai înapoi în patrie”, a scris Palada pe reţeaua de socializare.

Totodată, în contextul în care românii care muncesc în străinătate au anunţat participarea la un miting în Piaţa Victoriei, împotriva Guvernului, pe 10 august, acesta a preluat şi o idee potrivit căreia „zecile de milioane de euro” folosite pentru organizarea secţiilor de votare în străinătate, ar trebui redirecţionate spre medicamente şi şcoli.

Valter Cojman:

«Dacă diasporezii au bani să vină în ţară ca să protesteze aiurea, înseamnă că au bani să vină şi să voteze în ţară. Deci, statul român să înceteze să cheltuie zeci de milioane de euro ca să organizeze secţii de votare în străinătate şi să modifice legea electorală în aşa fel încât, cei care vor să voteze, să se deplaseze în ţară şi în oraşele de reşedinţă (aşa îşi vor vedea şi neamurile mai des). Banii economisiţi să fie folosiţi pentru medicamente în spitale şi pentru şcoli.»”, se arată în postarea fostului purtător de cuvânt al Executivului condus de Victor Ponta.