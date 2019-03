Siegfried Mureşan, după suspendarea partidului lui Viktor Orban din PPE: „PNL a votat în favoarea suspendării“. Ce urmează

„Tocmai a fost suspendată calitatea Fidesz de partid membru al PPE. Fidesz nu mai are drepturi de partid membru al PPE, Fidesz nu mai are dreptul de a vota în nicio reuniune a PPE, Fidesz nu mai are dreptul de a propune candidaţi pentru nicio poziţie în cadrul PPE. Se înfiinţează un Comitet de Evaluare condus de fostul preşedinte al Consiliului European, Herman van Rompuy care va evalua respectarea statului de drept şi a valorilor PPE în Ungaria şi va prezenta un raport. Asta a decis acum Adunarea Politică a PPE cu 190 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă în cadrul unui vot secret. Această decizie intră imediat în vigoare. Partidul Naţional Liberal a votat în favoarea acestei decizii“, a anunţat Siegfried Mureşan.

Purtătorul de cuvânt al PPE a subliniat şi faptul că Viktor Orban şi reprezentanţii Fidesz au părăsit sala, odată cu anunţarea deciziei luate de PPE.

Fidesz şi Orban au fost criticaţi în ultimele săptămâni pentru faptul că au dus o campanie împotriva statului de drept şi l-au criticat inclusiv pe Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, cu toate că este din PPE.

