Siegfried Mureşan: Cer Consiliului UE să nu mai blocheze desemnarea noului procuror-şef european şi să susţină candidatul român

„Cel mai bun candidat pentru poziţia de procuror-şef european este fostul procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura-Codruţa Kövesi. Este un exponent al luptei împotriva corupţiei în mai multe state membre ale Uniunii Europene. Tocmai în această perioadă în care este atacat statul de drept în mai multe state din UE trebuie să dăm un semn de susţinere procurorilor şi judecătorilor care îşi fac treaba şi care contribuie la apărarea statului de drept.



Candidatul român are toate argumentele în favoarea sa: a fost situată pe primul loc în urma evaluării făcute de comitetul european de experţi independenţi, a devenit candidatul oficial al Parlamentului European ca urmare a unei audieri publice şi a două rânduri de voturi transparente în cele două comisii de specialitate, are sprijinul transpartinic venit din mai multe instituţii europene şi are opoziţia oamenilor certaţi cu legea. Cu cât oamenii certaţi cu legea se opun mai mult, cu atât lumea democrată e mai puternic convinsă că este candidatul potrivit“, susţine Siegfried Mureşan.



„În plus, România nu are, în prezent, niciun post-cheie în Uniunea Europeană, iar acesta trebuie să fie încă un argument pe care Consiliul trebuie să-l ia în considerare. Prelungirea acestor negocieri reprezintă un risc pentru independenţa justiţiei din România pentru că am observat cum, în încercarea de a pune piedici candidatului român, opozanţii săi sunt dispuşi să subjuge justiţia din România. Acest lucru a fost demonstrat şi din decizia de ieri a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care a arătat că acţiunea procurorilor lui Tudorel Toader împotriva lui Kövesi a avut doar rolul de a împiedica candidatura sa pentru funcţia de procuror-şef european şi că această secţie de anchetare a magistraţilor are doar rolul de a intimida magistraţi. Cer Consiliului să nu mai cedeze presiunilor făcute de Guvernul României de a susţine un candidat mai slab şi să susţină candidatul cel mai pregătit pentru funcţia de procuror-şef european, Laura-Codruţa Kövesi“, a cerut liberalul.

Parlamentul European a reafirmat că Laura Codruţa Kövesi rămâne candidatul preferat al instituţiei pentru a deveni primul procuror-şef al noului Parchet European. Joi, a treia rundă de dezbateri a eşuat, a patra rundă, care trebuia să aibă loc pe 10 aprilie, a fost amânată pentru data de 12 aprilie.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: