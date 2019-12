Sforăriile celor care vizează posturile-cheie din Justiţie. Ce magistraţi cu trecut pătat intră în cursă

Bogdan Licu, procurorul general interimar, şi-a pus în mişcare sistemul de relaţii juridice şi politice pentru a obţine un mandat plin la Parchetul General, susţin surse politice pentru „Adevărul“. Licu este acuzat că a copiat masiv în teza de doctorat susţinută în 2011 la Academia Naţională de Informaţii, dar şi într-o carte publicată în 2005. În ciuda carenţelor morale, Licu le-a transmis mai multor colegi din sistemul judiciar că se bazează şi pe susţinerea ministrului Justiţiei.

„Relaţia dintre Licu şi Predoiu e foarte veche şi foarte bună“, susţin sursle citate. De altfel, mai mulţi lideri PNL s-au aratăt nemulţumiţi de activitatea lui Predoiu la Ministerul Justiţiei. „Nici Iohannis, nici Orban nu s-au amestecat în ce face Predoiu la minister, însă i-au cerut să nu afecteze guvernarea sau preşedinţia prin acţiunile sale. Or, Predoiu face taman invers. S-a abţinut la votul pentru şefia CSM, iar acum Licu se laudă că are susţinerea ministrului“, susţin surse din conducerea PNL pentru „Adevărul“.

La dezbatarea organizată de Iohannis înainte de finala prezidenţială, jurnalista TVR Ramona Avramescu a adus în discuţie plagiatul lui Bogdan Licu, în contextul criteriilor de selecţie pentru noii procurori-şefi. „Eu nu am de gând să fac rabat de la integritate. Integritate, profesionalism, meritocraţie şi în acest domeniu“, a spus Klaus Iohannis. Conform legii, preşedintele numeşte procurorii-şefi, la propunerea ministrului Justiţiei. La capitolul integritate, Licu nu poate primi notă de trecere.

În urmă cu câteva zile, întrebat dacă susţine desfiinţarea Secţiei Speciale pentru procurori, Bogdan Licu a răspuns nonşalant: „Da, bineînţeles“. În urmă cu un an, când PSD era la Putere, procurorul general interimar avea o altă opinie. „Cu privire la transformarea Secţiei în Direcţie, nu am calitatea să vă spun dacă e bine sau dacă e rău. Dacă e să vă spun părerea mea personală, nu are rost să vă spun pentru că e mai amplă. Dar din moment ce avem şapte direcţii în cadrul Ministerului Public, nu văd care ar fi problema şi ca această secţie să fie transformată în direcţie. Singura diferenţă ar fi că ar avea un buget propriu prin care să-şi gestioneze singură banii alocaţi“, spunea Bogdan Licu, în noiembrie 2018.

Cine mai candidează

În acest moment, Parchetul General, DNA şi DIICOT sunt conduse de interimari. Ministrul Justiţiei organizează concurs de titularizare, iar perioada de însciere expiră pe 23 decembrie. La Parchetul General, pe lângă Bogdan Licu, intenţionează să mai intre în cursă Daniel Horodniceanu, fostul şef al DIICOT izgonit de Tudorel Toader, şi Gabriela Scutea, fost ajunct al Laurei Codruţa Kovesi, în urmă cu 10 ani, în timpul manadatului de procuror-şef.

Daniel Horodniceanu şi Gabriela Scutea

Conducerea DIICOT este râvnită de Oana Hăineală, actual adjunct al instituţiei, fost şef al corpului de control al Ministerului Justiţiei în manatul lui Tudorel Toader. Hăineală a fost secretar de stat la Ministerul Justiţiei în mandatul lui Florin Iordache, când a fost adoptată celebra OUG 13. „Hăineală a fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Dragnea din Justiţie. Şi-a dorit şefia Secţiei Speciale, nu a fost susţinută de PSD, drept urmare a schimbat tabăra. Acum e, chipurile, reformistă“, susţin surse din Justiţie pentru „Adevărul“. Momentan, Oana Hăineală e plecată în Brazilia pentru o comisie rogatorie, susţin sursele citate. De asemenea, actuala şefă interimară a DIICOT, Giorgiana Hosu, şi-ar dori să rămână titular.

Oana Hăineală şi Giorgiana Hosu FOTO Mediafax

La DNA, Nistor Călin (foto jos), în prezent interimar, ţinteşte la un mandat plin.

FOTO Adevărul

Predoiu, ministru-spectator

Judecătoarea Nicoleta Ţînţ a plecat favorită în cursa pentru şefia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), însă n-a reuşit să strângă o majoritate. Scorul a fost egal, după ce ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, cel care putea să încline decisive balanţa, s-a abţinut. „Ministerul Justiţiei consideră că ar fi extrem de pozitiv, inclusiv ca semnal pentru coeziunea sistemului judiciar, ca viitorul preşedinte al CSM să fie ales în urma unei majorităţi generate de magistraţii din plenul CSM, nu determinat la limită pe baza unui vot hotărâtor al unui factor politic reprezentat în CSM de ministrul Justiţiei“, a motivat Cătălin Predoiu. „Asta însemană să nu ai curaj. Dacă ar fi votat împotrivă la Ţînţ, ar fi votat de fapt, împotriva găştii Savonea-PSD din Justiţie“, susţin surse din sistemul judiciar. Judecătoarea Ţînţ face parte din grupul controlat de actualul preşedinte Lia Savonea, la rândul său apropiată de Florin Iordache, deputatul PSD care a măcelărit legile Justiţiei şi Codurile Penale.