Şerban Nicolae, despre absenţa sa pe listele PSD: Ca şi cum România îl scotea pe Hagi din echipă la cererea adversarilor

„Am trecut şi prin intemperii, şi prin seisme, şi prin evenimente mai contondente, mereu am fost alături de partid. Am fost izgonit de unii care veniseră ca oaspeţi şi se descălţau la uşă. Acţiunile mele din actuala legislatură, toată prestaţia mea publică ca parlamentar ar fi trebuit să fie recompensată, eu tot ce am făcut, am făcut în beneficiul electoratului. Faptul că sunt contestat cu atâta vehemenţă de adversarii politici asta spune totul. Este ca şi cum, la Mondialul din 94, România îl scotea pe Hagi din echipă pentru că aşa cereau adversarele", a declarat Şerban Nicolae, potrivit stiripesurse.ro.





Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a anunţat în urmă cu o zi că Şerban Nicolae nu a fost propus de nicio organizaţie judeţeană pentru a candida la Senat sau la Camera Deputaţilor.





Şerban Nicolae, unul dintre aleşii care au masacrat legile Justiţiei, anunţat încă de ieri că urmează să facă un anunţ important pentru electoraul PSD.





„Mâine (n.red. - joi, 22 octombrie) voi face poate cel mai dureros anunţ privind activitatea mea publică. Dar, în viaţă, o uşă se închide, o alta se deschide”, a scris Şerban Nicolae miercuri pe Facebook.