Senatul a respins solicitarea AUR pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind mutarea pacienţilor de la Spitalul Foişor

Senatorii au respins cererea grupului AUR cu privire la înfiinţarea acestei comisii parlamentare de anchetă.

Grupul USR PLUS din Senat a anunţat, miercurea trecută, că se opune instituirii unei comisii de anchetă parlamentară în cazul transferului pacienţilor de la Spitalul Foişor. Aceştia consideră că, în cazul în care a fost încălcată legea, este de datoria organelor de anchetă penală să stabilească vinovaţii. Liderul senatorilor USR PLUS Radu Mihail a afirmat că justiţia trebuie să îşi urmeze cursul, dacă a fost încălcată legea, iar Parlamentul dă legi, nu anchetează.

Radu Mihail a afirmat, în plenul Senatului de miercuri, că Parlamentul este organ legislativ şi nu de anchetă.

În plus, el a atras atenţia că propunerea PSD este cel puţin ipocrită, în condiţiile în care acelaşi partid nu a vrut o anchetă parlamentară nici în cazul incendiului de la Colectiv şi nici în cazul incendiului de la Maternitatea Giuleşti, arată un comunicat de presă al Alianţei USR PLUS.

Acesta a adăugat că ASSMB în subordinea căreia este Spitalul Foişor este puternic politizată.

„Spitalul Foişor este în subordinea ASSMB - Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. Avem o instituţie - ASSMB - puternic politizată şi un spital al cărui director general a fost uns în funcţie de fostul primar PSD-ist al Bucureştiului. Haideţi să anchetăm şi acest lucru, vreţi? Am putea să ţinem parlamentul într-un şir nesfârşit de anchete despre abuzuri sau greşeli grave legate într-un fel sau altul de PSD. USR PLUS se pronunţă pentru depolitizarea funcţiilor din sănătate, ceea ce pare să deranjeze. Şi USR PLUS vrea ca întâi justiţia să îşi urmeze cursul”, a conchis Radu Mihail.