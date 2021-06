Senatul a adoptat iniţiativa USR PLUS şi PNL de desfiinţare a Institutului Revoluţiei Române, ce a fost condus de Ion Iliescu

La dezbaterile legate de propunerea de lege, senatorul USR PLUS Cristi Berea, a afirmat că Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 trebuie să fie desfiinţat deoarece nu s-a achitat în mod real niciodată de sarcinile care-i reveneau, conform legii de funcţionare a al instituţiei.



„M-am apucat să scriu proiectul acesta de lege imediat ce Curtea Constituţională a admis cererea PSD-ului şi a picat legea anterioară, pe care o votasem. Am decis să depunem, împreună cu colegii de la PNL, un nou proiect deoarece, din păcate pentru România, Ion Iliescu trăieşte de pe urma sistemului ticăloşit pe care l-a creat. Am fost cu toţii martori, acum câteva luni de zile, la încercarea patetică a Institutului de a se debarasa de Ion Iliescu: Institutul Revoluţiei Române nu-l mai recunoaşte pe Ion Iliescu drept preşedinte. Nu e de ajuns. Institutul mistificării revoluţiei române trebuie să înceteze să mai funcţioneze”, a declarat Cristi Berea, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a USR.

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 beneficiază de un regim juridic atipic în structura instituţională a statului român, în condiţiile în care specificul acestuia este mai degrabă al unei fundaţii decât al unei instituţii publice. CCR a decis că legea prin care Guvernul desfiinţa Institutul Revoluţiei Române este neconstituţională.



„Ordonanţa de urgenţă de desfiinţare a Institutului a fost adoptată la finalul lui 2019 de Guvernul Orban, dar majoritatea condusă de PSD din legislativul trecut a respins-o. Actul normativ a fost trimis la reexaminare de preşedintele Iohannis, iar noul Parlament a aprobat desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, mai arată sursa citată. Citeşte şi: Ion Iliescu şi-a dat demisia de la şefia de la Institutului Revoluţiei. Gelu Voican Voiculescu, demis de noua conducere interimară Şase parlamentari au iniţiat un nou proiect de lege privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române