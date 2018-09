Senatorul PSD Emanoil Savin explică întâlnirea din biserică dintre politicieni şi preoţi: Nu am fost ca politicieni, am fost ca cetăţeni

“Organizată de Protoieria Câmpina, au fost invitaţi 92 de preoţi şi 22 de primari din toată Protoieria Câmpina, fără politică, fără alte dezbateri. S-a discutat despre acest referendum, de căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. (…) Este o iniţiativă cetăţenească, ştiţi foarte bine că trei milioane de cetăţeni au votat şi este constituţională şi am participat şi noi la această conferinţă. Nu am fost ca politicieni, am fost ca cetăţeni, pentru că au fost invitate toate partidele politice. Eu sincer să fiu am şi întârziat, chiar am avut reţinut loc acolo lângă colegul meu Iulian Dumitrescu. Nu s-a pomenit niciun nume de partid, nu s-a discutat nimic politic”, a afirmat Savin, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Politicieni din mai multe partide s-au întâlnit la o şedinţă ţinută în biserica din Băneşti pentru a discuta despre referendumul pentru modificarea Constituţiei. Liderii politici s-au pus la masă, cu spatele la altar, şi le-au ţinut discursuri celor din încăpere.

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, a dat un punct de vedere al instituţiei despre şedinţa desfăşurată în biserică: „A fost o întâlnire între organizatori, adică autorităţile locale, şi susţinătorii referedumului. De aici nu rezultă cu necesitate o politizare a referendumului. Oricine ar fi în locul autorităţilor locale are datoria foarte clară de a organiza acest referendum. Inclusiv într-o biserică, pentru că biserica nu este doar un loc de rugăciune, poate fi gazda unor întâlniri, unor conferinţe, unor discuţii. Această întâlnire nu are absolut nimic ilegal în ea“, a precizat Bănescu pentru ziare.com.