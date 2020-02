Secretarul general dă semnalul privind candidatul pentru Capitală: Bucureştiul trebuie administrat de PNL. Trebuie să avem candidat propriu

„Avem un câmp mare de bătălie în Bucureşti. Trebuie să câştigăm primăria şi Capitala României, dacă vrem să ne consolidăm ca partidul numărul unu la guvernare pentru - nu doar patru ani - ci pentru următorii opt ani de zile. Capitala este un obiectiv fundamental pentru PNL. Bucureştiul trebuie administrat de PNL, pentru a avea o guvernare armonioasă şi eficientă în toată România. România normală nu poate fi realizată 100% fără o capitală intrată în normalitate. Capitala României, regiunea de aici, judeţul Ilfov, generează peste 40% din PIB-ul României. Aşadar, Capitala României nu poate rămâne în urma unor oraşe de succes deja administrate de liberali de-ai noştri", a declarat secretarul general al PNL, în cadrul conferinţei de alegeri a PNL Bucureşti.



Robert Sighiartău a mai precizat că Bucureştiul nu are nevoie „doar de salvatori şi de povestitori cu un bun PR în spate", ci şi de mari constructori, de modernizatori.



„Bucureşti, să ştiţi, că pierde teren în faţa Clujului, Oradei, ca ritm de dezvoltare şi modernizare, ca imagine şi credibilitate. Aşadar, noi, la Bucureşti, trebuie să avem candidat propriu, iar candidatul nostru trebuie să aibă toate calităţile şi programul astfel încât să adune în jurul lui nu doar opozanţii lui Firea, dar şi nehotărâţii şi chiar foştii susţinători şi votanţi ai lui Firea, care sunt dezamăgiţi de proasta administrare a Capitalei. (...) Bucureşti nu are nevoie doar de salvatori şi de povestitori cu un bun PR în spate. Bucureşti are nevoie de mai mult: de mari constructori, de modernizatori, de renovatori de patrimoniu, exact cum sunt primarii noştri de succes. Trebuie să avem un candidat puternic, credibil, cu realizări şi aptitudini reale manageriale şi politice, cu o susţinere puternică din partea conducerii partidului", a subliniat liderul liberal.