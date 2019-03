Sebastian Ghiţă, evlavios după ce i-a ameninţat cu bătaia pe protestatarii #rezist: Statul ar trebui să plătească Bisericii 100 de milioane de euro pe an

Datoria noastra fata de Romania este sa o pastram mereu in minte si in suflet iar datoria Statului Roman este sa foloseasca resursele stranse de la cetateni pentru a ajuta Poporul Roman sa prospere si sa devina tot mai educat si mai numeros intr-o Europa si o lume supuse pericolului imigratiei.





Acesta din urmă mai susţine că biserica a avut un rol important în cultură „din cele mai vechi timpuri”, militând şi pentru o colaborare mai mare între stat, societate şi Biserică.







Luni seară, Sebastian Ghiţă i-a ameninţat pe protestatarii #Rezist, care s-au alăturat protestului magistraţilor, spunând că dacă îi „prinde pe stradă”, îi va trimite acasă cu „nişte şuturi în fund”.



„Dacă îi mai prindem pe străzi pe bandele #rezist, cum i-am văzut astăzi la Ministerul Justiţiei s-ar putea să se întâlnească cu nişte cetăţeni de la PRU, care să le dea nişte şuturi în fund şi să-i trimită acasă, că dacă poliţia nu-i trimite acasă o să-i trimitem noi (...) Facem ca oriunde. Dacă avem o lege şi o instituţie şi poliţia nu face nimic, că nu se poate să spargă geamuri şi să-l bată pe ministru sau judecător. Asta curând se va termina! Dacă poliţia nu-i ia de pe străzi, o să ne luăm la bătaie cu ei”, a declarat Sebastian Ghiţă la România TV.



Duminică, fostul deputat PSD a anunţat că va candida la alegerile europarlamentare urmând a ocupa prima poziţie a listei pe care o va prezenta Alianţa PRM + PRU. „Cine vreţi să vorbească despre viitorul României, străinii? Voi candida pentru că o voce românească trebuie să se audă tare şi răspicat. Trăiască România mare, unită şi suverană!”, a declarat Ghiţă.





„Multi vorbesc despre romanii plecati in strainatate si mor de grija acestora din vorbe. Vreau sa fac o propunere care sa fie clara si practica.Plata a 100 milioane de euro pe an din partea Statului Roman catre Biserica Ortodoxa Romana pentru a organiza scoli cu program scurt (2h) pentru predarea Limbii Romane si a Istoriei Romanilor. Un curs de dezvoltare personala in limba romana cred ca ar fi bine primit in orice comunitate romaneasca din strainatate.In felul acesta copiii romani care se nasc in strainatate pot sa ramana copii romani, Biserica isi va creste prezenta in viata familiilor romanesti iar Romania va face in sfarsit ceva pentru cetatenii sai care traiesc in afara tarii”, a precizat Ghiţă pe pagina personală de Facebook.

