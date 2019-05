Sebastian Burduja: Şansa României este o opoziţie unită. În afara de PNL, aţi auzit şi alte partide, care pretind a fi curate, să facă o campanie pentru referendum?

„Opoziţia trebuie sa fie unita. Inamicul romanilor este PSD-ALDE. Preşedintele Iohannis merita sprijinul tuturor românilor de bună credinţă.



Am observat cu regret in ultima perioada derapaje grave din partea unor oameni care ar trebui, daca ar pune interesul românilor mai presus de interesul propriu, sa se unească in jurul Preşedintelui Klaus Iohannis. A se vedea şi cine sprijină referedumul pentru justiţie. In afara de PNL, ati auzit şi alte partide care pretind a fi curate sa iasă şi sa facă o campanie puternica de mobilizare pentru referendum?”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Burduja a atras atenţia că „şansa României” este o opoziţie în jurul PNL şi a şefului de la Cotroceni.



„Şansa României este o opoziţie unita in jurul PNL şi a Preşedintelui Iohannis. La Neamţ am facut asta, punând interesul României deasupra orgoliilor personale. Sunt convins ca echipa PNL Neamt, condusă de Mugur Cozmanciuc, va fi pe primul loc pe #26mai, cu cea mai puternica echipa pentru Bruxelles, in frunte cu Rares Bogdan”, a conchis Burduja.

