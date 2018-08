Dar mâine vom opri această infecţie şi vom salva România. Venim să cerem demisia Guvernului si a penalilor din funcţii publice, căci ei nu servesc interesele cetăţenilor români de pretutindeni.

E un semn că statele din vest, democratice, sunt îngrijorate, căci România urmează pas cu pas exemplul Ungariei şi al Poloniei. În rândurile următoare găsiţi ideile principale pe care le-am preluat din acest articol.

„Frankenstein” este un roman de groază al scriitoarei britanice Mary Shelley, publicat prima oară în anul 1818. Romanul relatează viaţa tânărului elveţian Victor Frankenstein, care studiază la renumita universitate din Ingolstadt. Acesta reuşeşte în doi ani (PSD-ALDE împlineşte în curând doi ani de guvernare!) să realizeze în laborator un monstru. Creaţia studentului prinde viaţă şi distruge totul în jur.

Kim Lane Scheppele (62), profesor la prestigioasa universitate din Princeton, a urmărit ani buni politicile unui alt Victor, premierul maghiar Viktor Orbán. Scheppele a trăit în Ungaria şi vorbeşte fluent limba. Într-un eseu scris cu câţiva ani în urmă, ea a sugerat un nume pentru Ungaria lui Orbán: „Franken-Stat“. Monstrul lui Frankenstein este format din părţi ale corpului care ar fi putut fi fiecare un bărbat sau o femeie sănătoasă. Nu este nimic deosebit de remarcat la aceste părţi, după cum nu este nimic deosebit de remarcat la legile noii Ungarii a lui Orbán. Din afară, ele par democratice. Numai atunci când vedeţi legile în conexiune una cu alta, monstrul nedemocratic prinde viaţă.

Într-un alt Franken-Stat, Polonia, mii de oameni au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de controversata reformă judiciară. Cel mai recent, un val de pensionări forţate la Curtea Supremă - care au afectat 27 dintre cei 72 de judecători - a provocat revolta cetăţenilor polonezi.

Pe scurt, Polonia şi Ungaria au creat fiecare câte un monstru autocratic printr-o serie de legi „democratice“. Liderii politici din Polonia şi Ungaria au ştiut să-şi ascundă politicile autocratice în decizii democratice. Dar, dacă strângeţi împreună toate măsurile „nevinovate“, veţi obţine un monstru nedemocratic, un amestec de autoritarism şi nepotism. Autocraţii nu trag în demonstranţi şi nu-i omoară pe dizidenţi în patul lor, la 5 dimineaţa. Nu, ei se înfăşoară într-o mantie de ordonanţe şi legi.

La nivel global, „nedemocraţia” câştigă teren. Freedom House Think Tank a înregistrat o scădere a libertăţii globale pentru al 12-lea an consecutiv. Drepturile minorităţilor, statul de drept şi libertatea presei se află sub presiune în tot mai multe ţări. Cu toate acestea, personaje precum Viktor Orbán (Ungaria) şi Jaroslaw Kaczynski (Polonia) rămân extrem de populare.

Scenariile lui Kaczynski şi Orbán sunt similare în multe puncte. Din păcate, putem spune acelaşi lucru despre scenariul lui Dragnea. Aceştia sunt paşii pentru a construi un Franken-Stat precum Polonia şi Ungaria:

PASUL 1: ACAPAREAZĂ ARBITRUL

Primul lucru pe care îl faci după o victorie electorală este să acaparezi Curtea Constituţională, adica arbitrul unei ţări. Astfel, ai mână liberă să faci ce vrei.

Metoda Orbán: în 2010, a câştigat alegerile cu o majoritate de două treimi, ceea ce i-a permis să facă imediat patru noi numiri de judecători la Curtea Constituţională, toate de la FIDESZ, partidul lui. Trei ani mai târziu a numit încă patru noi judecători şi, gata, avea Curtea Constituţională „în buzunar“.

În Polonia, partidul de guvernământ Legea şi Justiţia (PiS) nu a avut luxul unei majorităţi de două treimi în Parlament. Nu putea schimba constituţia. În schimb, PiS a numit cinci judecători la Curtea Constituţională, deşi era autorizată să numească doar doi. Curtea (în vechea compoziţie) a respins propunerea guvernului. PiS nu a publicat verdictul în Monitorul Oficial, vechiul preşedinte al Curţii s-a retras, iar noul face exact ceea ce vrea PiS. O lovitură de stat fără lovitură de stat.

PASUL 2: PREIA MASS-MEDIA

Te asiguri că mass-media este de partea ta. Îţi rogi prietenii oligrahi să cumpare ziare şi posturi de radio, aşa cum a facut Orbán. Sau, de ce nu, acaparezi organismul de reglementare al mass-media. Pentru cei din afara ţării devine dificil să vadă ce faci în ţară.

Instituţii precum instanţele şi mijloacele de informare în masă îţi dau credibilitate datorită faptului că (şi ele) reprezintă interesele cetăţeanului. Căci, nu-i asa, de îndată ce populiştii vin la putere, ei îşi concentrează săgeţile asupra tuturor instituţiilor care le pot asigura monopolul moral asupra reprezentării cetăţenilor. Se folosesc de aşa-numitul efect de răcire. De exemplu, nu concediază toţi jurnaliştii din serviciul public al radiodifuziunii, ci doar câţiva. E un semnal clar. La locul de muncă se creează frică, aşa încât angajaţii vor urmări cu acurateţe linia de partid pentru a-şi păstra locurile de muncă. Cu judecătorii se întâmplă acelaşi lucru.

PASUL 3: PREZINTĂ O POVESTE ATRACTIVĂ

Povesteşte restului lumii despre „infiltraţii din vechiul sistem”, cei care au beneficiat în anii '90 de privatizarea rapidă a întreprinderilor de stat, fără a exista o structură juridică clară. Kaczynski (PiS), de exemplu, a promis alegătorilor săi ca va înlocui elita veche cu una nouă.

PASUL 4: CREEAZĂ DUŞMANI

Nu poţi reuşi fără ţap ispăşitor. Ungaria a desfăşurat o campanie împotriva lui George Soros şi presupusele lui planuri de a distruge naţiunea ungară odată cu apariţia a „milioane“ de migranţi. Fii mereu în căutarea de duşmani fictivi. Rezultatul este că oamenii nu mai sunt preocupaţi de ceea ce se întâmplă în ţara lor, ci sunt intr-o stare constantă de panică. Cu această teamă profundă partidul de guvernământ ştie să se joace foarte bine.

PASUL 5: MODIFICĂ LEGILE ELECTORALE

Alegerile justifică totul. Deci, odată ce eşti ales ca autocrat, ai face bine să schimbi legea electorală. Orbán a făcut asta între 2010 şi 2014. Noul sistem face imposibil ca opoziţia să-l învingă.

Polonia are acelaşi scenariu: la următoarele alegeri, Comisia Electorală va fi aleasă cu o majoritate parlamentară, deţinută în prezent de partidul de guvernământ PiS.

PASUL 6: PUNE AVOCAŢI ŞI JURIŞTI ÎN PRIM-PLAN

Dacă fiecărui stat membru UE i s-ar atribui o culoare bazată pe fondul educaţional al guvernului, atunci Olanda ar fi albastră (istorie), Germania, verde (chimie), iar Europa Centrală, roşie (drept). Orbán, Kaczynski, precum şi preşedinţii Ungariei şi Poloniei sunt avocaţi. Dacă înainte comiteai o lovitură de stat cu armata, acum o faci cu avocaţii. O victorie juridică arată mult mai credibil în joc. Publicul larg nu poate urmări ceea ce se întâmplă, pentru că este prea tehnic.

PASUL 7: IEŞI DIN UE

Pleacă din UE cât mai repede, pentru a nu mai fi „în mâinile Comisiei Europene”. Deciziile la nivel european se iau extrem de lent. Până când Bruxelles-ul a ameninţat cu sancţiuni, daunele au fost deja făcute. Polonia şi Ungaria au câştigat deja atât de mult timp, încât măsurile lor nu mai pot fi inversate.

Bilet low-cost 9 august, Oana Bogdan La sfârşitul romanului lui Mary Shelley, studentul Frankenstein regretă. Călătoreşte la Polul Nord pentru a-şi omorî monstrul. Dar fiara a dispărut. Şi aceasta este exact problema: un Franken-Stat îşi trăieşte propria viaţă în afara laboratorului. El se amestecă printre democraţiile obişnuite, unde poate să-i inspire pe alţii să facă astfel de experimente... monstruoase. Dacă UE nu sancţionează Polonia şi Ungaria, de ce nu le-ar urma exemplul şi alte state membre UE? Riscul de infecţie e mare.

Nu-i aşa că va uimeşte asemănarea dintre ceea ce s-a întâmplat în Ungaria şi în Polonia până acum şi ce se petrece în România? Nu-i aşa că simţiţi un fior rece pe şira spinării? Eu îl simt de ceva vreme, de aceea mă întorc în ţara-n care m-am născut. Mâine, #10august, va avea loc marea unire a românilor de pretutindeni. Vom manifesta, împreună, pentru democraţie, pentru ca România să nu ajungă un Franken-Stat precum Polonia şi Ungaria. Pentru că, oameni buni, pe lângă pesta porcină africană, suntem infectaţi cu ceva mult, mult mai grav: cu „nedemocraţie”. Dar mâine vom opri această infecţie şi vom salva România. Venim să cerem demisia Guvernului şi a penalilor din funcţii publice, căci ei nu servesc interesele cetăţenilor români de pretutindeni.