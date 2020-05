Scandal între deputaţi. Turcescu: Lucică Romaşcanu, sarman copil de casă al PSD, se ia de bilele mele

„Lucică Romaşcanu - sarman copil de casă al PSD, reactivat de Naşu' Ciolacu in funcţia de purtator de cuvint al caricaturii aleia de partid - se ia de bilele mele. O face intr-un drept la replică scremut ca mandatul lui de ministru al Culturii. Bietul Lucică, poreclit in lumea televiziunii „Lucică-minte- mică", s-a gindit juma' de zi pina sa lege doua vorbe pe hirtie, ca daca-l pui sa le si rosteasca, asa cum l-am vazut de citeva ori in direct la tv, se termina emisiunea, adorm cameramanii si bagă regia publicitate ca sa nu moara de plictiseala si ultimii telespectatori”, a scris pe pagina sa de Facebook.

Fostul jurnalist consideră că purtătorul de cuvânt nu e potrivit pentru poziţia dată de social-democraţi.„Lucică Romaşcanu e antitalentul prin definiţie: n-are de niciunele, dar si-a lasat barba sa para destept şi poarta ceasuri scumpe sa zica lumea ca e bogat. In realitate, cind deschide gura te prinzi cine e: purtatorul de cuvint al PSD, un fanfaron mocăit ca partidul caruia ii poarta vorbele. Zau c-am avut o pereche de sosete care vorbea mai bine ca bietul Lucică-minte-mică!”, a completat Turcescu.

Reacţia lui Turcescu a venit după ce Romaşcanu a lansat la rândul său un atac la adresa deputatului PMP. „Un ţuţăr de fost preşedinte sare din izmene într-un moment delicat, războindu-se cu subsemnatul pentru nişte contre din diverse emisiuni, unde i-am taxat golul dintre umeri. Marele bilolog, căci dacă aţi uitat, două bile l-au făcut celebru pe nervos, ia apărarea actualului în speranţa înlocuirii fostului. Ruşine, (ni)micule, ţi-aş fi zis că puteai mai mult”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD.