Săftoiu: „Orban s-a supărat că am criticat poziţia publică a PNL. Ca să ne împăcăm, să înceapă PNL demersurile pentru aplicarea celui cu 300 de parlamentari”

„Dl Orban s-a supărat pe cei care am criticat poziţia publică a PNL faţă de Referendum, considerat, prin vocea sa autoritară “o temă importantă” şi care definea familia, nu căsătoria. Ne-a certat că nu am criticat PSD. Putem critica şi PSD, de pildă, eu, fiindcă a organizat acest Referendum pe o temă falsă. Eu mă bucur că nu a fost validat. Dl Orban e dezamăgit că nu a fost validat. Am avut aşteptări diferite. M-aş întoarce însă la voinţa populară, mult invocată”, a scris deputata PNL pe Facebook.

Adriana Săftoiu a mai completat că „dacă voinţa populară a infirmat tema acestui Referendum”, deşi liderul liberalilor o numea „o temă importantă”, atunci un prim pas spre împăcarea celor două tabere din PNL ar fi ca partidul să respecte voinţa populară arătată la referendumul anterior, unde s-a cerut reducerea numărului de parlamentari.

„Acum, voinţa populară a infirmat că tema acestui Referendum a fost “o temă importantă”. În schimb, referendumul cu 300 de parlamentari si unicameralism a fost considerat atunci de dl Orban “inutil”. Inutil sau nu, atunci voinţa populară, respectiv 9 milioane de cetăţeni, a spus DA. După ce criteriu ţinem cont de voinţa populară? La acest Referendum s-au pronuntat aproape 4 milioane, atunci 9 milioane. Un prim gest etic, ca să ne împăcăm: să înceapă PNL demersurile pentru punerea în aplicare a acelui Referendum semnat de 9 milioane. Din respect pentru “voinţa populară”, a conchis Săftoiu.