Sabotaj  în PSD. Teodorovici: Votez oricând o moţiune de cenzură, nu o listă cu semnături aruncată pe masă în ziua depunerii

”#VOTEZ oricând o moţiune de cenzură împotriva guvernului Orban”, îşi intitulează Teodorovici postarea pe Facebook, despre care spune că este prima parte.

”Dar votez în cunoştinţă de cauză, doar un text al cărui conţinut îl văd, îl citesc şi mi-l asum, şi NU o listă cu semnături aruncată pe masă în ziua depunerii moţiunii! Voi vota moţiunea de cenzură pentru că am avut o poziţie consecventă în privinţa acestui guvern incompetent şi am votat întotdeauna împotriva acestuia, încă de la învestire, aşa cum am votat şi împotriva tuturor măsurilor abuzive luate de aproape 10 luni”, adaugă el.

El spune că va vota moţiunea şi pentru că a susţinut de foarte mult timp nevoia depunerii acesteia, ”în ciuda unor tertipuri folosite chiar de conducerea actuală ilegitimă a PSD doar pentru întârzierea şi amânarea acestui moment”.

”Dar NU pentru că aş avea încredere în PSD-ul condus de Marcel Ciolacu care a votat cu două mâini guvernul lui Iohannis şi care a stat pe marginea prăpastiei şi a acuzat într-un târziu incompetenţa, hoţia şi batjocura guvernării PNL! Oare de ce? A înţeles cineva cum a ajuns #pandemia un mare paravan pentru interesele actualei conduceri ilegitime a #PSD?”, afirmă Teodorovici.

El se întreabă de ce acţiunile politice importante, precum organizarea Congresului PSD şi iniţierea, de către o astfel de conducere PSD confirmată prin vot, a demersurilor pentru înlăturarea celui mai incompetent #guvern al României din ultimii 30 de ani, prin depunerea moţiunii de cenzură, au fost amânate, lună de lună, sub pretextul nevoii de a depăşi stările de urgenţă şi de alertă.

”Şi de ce, brusc, doar la finalul lunii iulie, sub marea presiune populară, într-un CEX PSD ferit de ochii lumii, s-a decis ca atât #Congresul, cât şi depunerea moţiunii de cenzură să se desfăşoare în luna august, aproape simultan şi fără a ţine cont de veşnica scuză a trecerii de starea de alertă?Mai ales că suntem în continuare în stare de alertă şi nu ştim dacă aceasta va înceta după jumătatea lui august...sau ştie Ciolacu ceva⁉️ A înţeles cineva cui serveşte modificarea regulilor de depunere a candidaturii pentru conducerea PSD, prin schimbarea Statutului partidului, în lipsa votului dat de Congres? Sau pe cine ajută acest #plan ascuns al conducerii ilegitime a PSD? A înţeles cineva dacă moţiunea de cenzură fluturată înaintea Congresului, dar a cărei procedură de vot a fost prelungită până în septembrie, este un mijloc sau un scop în sine? De ce, dacă era o #prioritate a PSD şi o primă versiune de text exista cu mult timp în urmă, nu s-a mers pe urgentarea procedurii de vot?”, adaugă Eugen Teodorovici.

Potrivit acestuia, sunt prea multe întrebări legate de intenţiile reale şi credibilitatea acţiunilor acestei conduceri a PSD, ”o conducere ilegitimă şi la fel de culpabilă ca cei ce distrug această ţară de mai bine de 10 luni”. Teodorovici mai spune că este un mare "ghinion" pentru cel mai mare partid politic social-democrat ”să ajungă să fie la fel de #vinovat pentru că a stat să privească, ascuns în spatele unui paravan, săvârşirea unui dezastru”.

”Nu ştiu, din păcate, dacă PSD va ajunge in situaţia de a fi condus de un #impostor...deja vorbim de unul interimar! Eu voi vota moţiunea de cenzură împotriva guvernului, pentru că #LudovicOrban trebuie să plece urgent de la Palatul Victoria şi pentru că orice zi în plus în care ne conduce este o zi pierdută pentru români şi pentru România!”, concluzionează Teodorovici.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a aniunţat, luni, depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, pe care l-a calificat drept ”cel mai dezastruos Guvern pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani”. El a adăugat că Eugen Teodorovici este singurul parlamentar care nu a semnat moţiunea. Birourile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis luni seara ca moţiunea de cenzură a PSD să fie citită într-un plen reunit care va avea loc pe 20 august şi va începe la ora 12.00. Votul şi dezbaterea moţiunii vor fi stabilite într-o altă şedinţă a conducerii reunite a Parlamentului.