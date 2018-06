S. Mureşan: Moţiunea de cenzură trebuie votată de toate partidele membre PPE. Sper ca UDMR să ia decizia înţeleaptă. Interesele PSD sunt contrare PPE

„La votul privind moţiunea de cenzură agenda noastră politică e de susţinere a acestui vot. Ceea ce fac PSD-ALDE se îndreaptă împotriva principiilor familiei noastre politice. Avem cea mai ridicată rată a inflaţiei din toate statele membre europene, nu mai îndeplinim decât unul din cele cinci criterii de aderare la zona euro, deşi când PSD a preluat guvernarea îndeplineam trei, roborul atinge record dupa record – 3,09% săptămâna trecută, moneda naţională se devalorizează, a atins cel mai slab nivel în raport cu euro pe care l-a atins vreodată. Deficitul creşte, datoria creşte, este evident că acest guvern aplică reţeta intrării în criză economică. De aceea considerăm că moţiunea trebuie votată de către toate partidele membre PPE din România. Este declaraţia mea în calitate de europarlamentar PNL şi de purtător de cuvânt al PPE”, a explicat Siegfried Mureşan.

Europarlamentarul a refuzat să discute sancţiunile pe care le-ar putea primi UDMR, menţionând că nu există o procedură în acest caz, însă a precizat că recomandarea PPE pentru formaţiunea maghiară este să „ia decizia înţeleaptă”, mai exact să voteze moţiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă.

„Preşedintele PPE s-a exprimat în decembrie 2017 foarte critic cu privire la susţinerea pe care UDMR-ul a acordat-o PSD-ului. Părerea de atunci se susţine. Nu ar trebui să discutăm despre sancţiunile pe care le-ar putea primi UDMR-ul în cazul în care nu susţine moţiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Partidul membru cunoaşte valorile familiei europene din care face parte şi ştie când acţiunile sale politice sunt fireşti, justificate şi când nu. În acest caz, interesele acestei coaliţii sunt îndreptate împotriva intereselor familiei politice europene din care UDMR face parte şi anume împotriva susţinerii statului de drept. La votul privind moţiunea de cenzură agenda noastră politică e de susţinere a acestui vot. Doi la mână, ceea ce fac PSD-ALDE se îndreaptă împotriva principiilor familiei noastre politice. Sper ca UDMR să ajungă la cea mai înţeleaptă decizie şi anume aceea de a vota moţiunea de cenzură”, a conchis acesta.

Siegfried Mureşan susţine că liderii europeni „au luat notă de declaraţiile preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu”, în care acesta ataca Comisia Europeană şi partenerii externi ai României, acuzându-i de susţinerea „statului paralel”.

„S-a luat notă de declaraţiile lui Călin Popescu Tăriceanu de la întâlnirea cu liderii senatelor şi alea sunt tipul de declaraţii la care făceam referire mai devreme, când am spus că au existat poziţii abuzive împotriva partenerilor europeni. Consider acea poziţie drept una abuzivă deoarece în primul rând nu este fundamentată raţional, este o declaraţie pur politică şi este inacceptabil ca preşedintele Senatului României, când vorbeşte în numele Parlamentului României, în calitatea celui de-al doilea om în stat, să facă astfel de declaraţii în faţa colegilor săi parlamentari din alte parlamente internaţionale. Domnul Tăriceanu este binevenit să facă astfel de comentarii la întâlnirile domniei sale de partid şi la congrese ALDE, dar este inacceptabil ca atunci când vorbeşte în numele parlamentului să facă declaraţii care în mod evident sunt interesul infractorilor şi al avocaţilor lor şi al reprezentanţilor lor din parlamentul României, dar nu în interesul cetăţeanului român. Parlamentul României este parlamentul românilor, nu parlamentul infractorilor. Ca atare acele declaraţii au fost văzute, s-a luat notă de ele şi este exact tipul de declaraţie despre care am spus că face rău României”, a precizat Mureşan.

Europarlamentarul PNL a mai menţionat că Alianţa Liberalilor şi Democraţilor europeni, familia politică din care face parte şi formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu, „nu se simte confortabil deloc” cu un astfel de membru. Acesta a mai sugerat totodată, că o eventuală candidatură a liderului ALDE la prezidenţiale nu ar fi văzută cu ochi buni în Vest.