S-a întors roata. PSD se plânge la Bruxelles că Guvernul vrea să modifice legislaţia în prag de locale

„Am decis sa trimitem o scrisoare din partea PSD la presedintele Comisiei Europene, la grupul socal-democratilor, la presedintele Parlamentului European si la toti europarlamentarii. Acest abuz de a schimba legile electorale in pofida unei decizii a CCR si a opiniei Comisiei de la Venetia, nu au dreptul sa modifici legile electorale cu 2-3 luni inainte de momentul electoral, nu s-a intamplat niciodata in istoria Romaniei asa ceva. PSD e de acord cu alegeri in doua tururi pentru 2024”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Social-democratul care se va ocupa de demers, a precizat la rândul său: „O să trimitem scrisori către decidenţii europeni, către Comisia de la veneţia, către ambasade. Noi nu ne opunem acestei idei de două tururi. Ne opunem unei schimbări care nu ţine cont de normele europene”, a punctat Negrescu.