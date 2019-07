Robert Negoiţă, la Digi24: „Un caracter puternic nu supravieţuia atât sub tutela lui Dragnea“

La emisiunea „În faţa ta“ de la Digi24, Robert Negoiţă a declarat: „Am crezut şi am speranţa, mulţi români au crezut că după ce domnul Dragnea nu va mai fi preşedintele PSD lucrurile se vor schimba. Se pare că s-au schimbat, în sensul că eu am fost o voce critică cu mult timp înainte şi iată că au luat măsuri: m-au suspendat din partid. Aşa sunt încurajaţi cei care au curaj să gândească şi să şi vorbească. Iată o schimbare pe care eu o consider că nu e în sensul în care ne-am fi dorit“.

În legătură cu alegerile de pe 26 mai, a precizat: „M-am bucurat sincer că electoratul începe să reacţioneze, am considerat cu mult timp înainte că direcţia în care ne îndreptăm este greşită şi modul în care este condus partidul“.

În ziua alegerilor a spus că nu a fost în ţară şi că nu a votat, dar, dacă ar făcut-o, nu ar fi ales PSD: „N-am fost în ţară şi nu am putut vota, pentru că în diaspora nu s-a putut vota. Şi dacă aş fi ajuns n-aş fi votat clar cu PSD“. Atunci ar fi vorbit cu mai mulţi membri de partid şi le-ar fi spus că „mă aştept să avem un scor foarte prost, din perspectiva unei normalităţi. Îmi doresc să normalizăm în această ţară. Orice se întâmplă acum este departe de a merge către normalitate“.

Despre noua conducere PSD

„În această situaţie sunt pesimist: 1 - cea mai corectă variantă pentru România şi pentru PSD era ca pe 26 seara PSD să intre în opoziţie. Implementarea normalităţii. 2 - ce echipă este acum la conducerea PSD... doar un argument: doamna Dăncilă nu a fost pusă prim-ministru pentru a conduce. Tocmai, ca să nu înţeleagă mare lucru. De aceea am şi votat împotrivă, cu tot respectul. O respect ca om, ca pe mama mea“, a adăugat primarul sectorului 3. „N-ajungi specialist peste noapte. Nu cred treaba asta. (...) O persoană, pentru a fi capabilă să conducă, trebuie să fie o personalitate puternică, un caracter puternic, ori un caracter puternic nu supravieţuia atât sub tutela lui Dragnea. Să aduc doar un argument mic, sunt atâtea argumente mari“.

„Ce să vă spun? Că avem un guvern cât pentru cinci ţări? Avem un cabinet enorm, cu 20 şi câţi de miniştri? Are România nevoie de atâţi miniştri? Câţi secretari de stat, câţi subsecretari, câte zeci şi sute de mii de oameni care iau salariu şi nu au ce căuta pe acolo. În loc să producă în economia reală, de fapt cheltuie de la bugetul de stat nişte salarii pe care am văzut că le mai comentaţi pe bună dreptate şi dumneavoastră. Asta ţine de fapt la guvernare“.

Despre întoarcerea lui Liviu Dragnea în PSD, în caz de eliberare

„Eu am semnat o scrisoare în care îi ceream să plece din partid, când era mare şi tare şi schimba premierii cum îmi schimb eu cămăşile. Când s-a pus la vot eram chiar în faţa dânsului. Cum aş putea eu să spun? Niciodată! Să conducă nimic, eventual un camion, dar undeva pe autostradă, că n-am încredere în oraş, în capacităţile şi în buna credinţă”, a lui Liviu Dragnea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: