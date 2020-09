Robert Negoiţă anunţă că uşa biroului său de la Primărie a fost sigilată: Mafia retrocedărilor e disperată, iar exponenţii săi politici se dau peste cap să-i facă jocul

El a adăugat că există o teamă, deoarece Primăria Sectorului 3 a început să câştige pe bandă rulantă procesele privind retrocedările ilegale de parcuri şi spaţii verzi din sector făcute în vremea PDL, iar „mafia retrocedărilor” este disperată şi exponenţii ei politici „se dau peste cap să îi facă jocul”.

„M-am hotărât să nu mai tac! După cum ştiţi, am atacat în instanţă toate retrocedările ilegale de parcuri şi spaţii verzi din Sectorul 3 făcute pe vremea fostului PD-L. Şi surpriză! Am început să câştigăm pe banda rulantă. Primăria Sectorului 3, adică noi, cetăţenii, am câştigat în primă instanţă cele peste 12 ha din Parcul IOR. Şi tăvălugul s-a pornit. În loc să-şi numere banii şi afacerile imobiliare, mafia retrocedărilor, una transpartinică, după cum se vede, e disperată. Şi ameninţă şi atacă, iar exponenţii săi politici se dau peste cap să-i facă jocul”, a completat Negoiţă.

Acesta a adăugat că indiferent ce presiuni vor fi făcute asupra angajaţilor Primăriei Sectorului 3, „presiunea oamenilor şi a bunului simţ este mai mare”.