Robert Negoiţă: Şansele PSD la prezidenţiale sunt aproape nule. Sunt probleme grave în interior

„Înainte să discutăm despre candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, cred că sunt foarte multe lucruri, chestiuni mult mai urgente, care trebuie rezolvate în interior, probleme pe care le are partidul. În acest moment sunt probleme grave în interior”, a spus, luni, Robert Negoiţă.Întrebat dacă PSD ar avea şanse cu un candidat din exteriorul partidului la alegerile prezidenţiale, Negoiţă a spus: „Există o părere cvasiunanimă în interior că şansele PSD sunt aproape nule, la felul în care s-a prezentat, la felul în care a condus România, la modul în care electoratul a arătat că este dezamăgit de acest mod de a conduce. Ne duce cu gândul că într-adevăr PSD are o mare problemă de credibilitate. Or, în politică dacă nu ai credibilitate nu ai nimic”.Acesta a explicat că nu crede că o singură persoană este vinovată de situaţia din partid şi din România şi trebuie o discuţie şi o analiză serioasă.„Nu este de vină doar o singură persoană de fiascoul în care au fost aduse România şi partidul. PSD trebuie să demonstreze că este capabil să identifice care au fost acele acţiuni, acele decizii complet greşite, cine sunt cei care se fac vinovaţi de ele să plătească într-un fel sau altul, astfel încât să demonstrăm că suntem un partid de oameni normali”, a mai spus Negoiţă.Potrivit acestuia, deocamdată analiza serioasă din interiorul PSD nu are loc.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: