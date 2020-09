Replica lui Rădulescu după ce a fost acuzat de Simonis că PNL l-a convins să lipsească de la moţiune: Un mincinos ordinar. Nu mă duc în Parlament să mor

„Rădulescu mi-a spus mie că a fost contactat de PNL ca să lipsească de la moţiune. Să explice el de ce a lipsit dacă nu l-a convins PNL-ul atunci”, a declarat liderul deputaţilor PSD Alfred Simonis.

Acesta mai acuză că au fost presiuni „enorme” pe parlamentarii PSD ca să nu participe la vot şi dă vina pe Victor Ponta că i-a demobilizat pe independenţi sau pe reprezentanţii minorităţilor în timpul negocierilor prin faptul că i-a acuzat pe cei din PSD că „sunt blat cu PNL”.

Replica lui Rădulescu nu a întârziat să apară, acesta explicând că într-adevăr a fost contactat de PNL, dar că motivul absenţei sale a fost unul medical.

„Simonis e un mincinos ordinar dacă spune asta. Le-am zis că suntem sunaţi, iar eu am fost invitat la o cafea. Sunt bolnav, am fost în spital, eu nu mă duc în Parlament ca să mor fiindcă vrea Simonis sau Ciolacu. Să îşi asume ei eşecul. PSD nu trebuia să depună moţiune acum, ci în urmă cu 4-5 luni”, a precizat Cătălin Rădulescu.

Acesta din urmă a fost pus la zid şi de către preşedintele PSD Marcel Ciolacu , care a declarat presei că deputatul Cătălin Rădulescu a absentat de la moţiunea de cenzură pe motiv că ar avea splina şi ficatul „un pic mărite”.

Cătălin Rădulescu a trimis presei documente medicale din care reiese că s-a prezentat la medic luni, la ora 14:30, adică la ora când trebuia să înceapă în Parlament procedura pentru votul moţiunii de cenzură depuse de PSD. „Probabil că ştiţi că sunt medic, nu sunt nici vânzători de cârnaţi, ca unii dintre colegii mei, nici conducători de baruri, ca alţii şi te prezinţi la un spital la camera de gardă (tuşeşte uşor) atunci când eşti bolnav, când simţi că ai probleme, nu când vrei sau când nu vrei. Eu nu i-am pus să pună moţiunea în ziua în care poate un om să se îmbolnăvească, a fost decizia lor să pună moţiunea în ziua de astăzi. Eu ieri am anunţat că nu mă simt bine, am avut nişte discuţii cu acest lider Simonis (Alfred Simonis, liderul deputaţilor PSD - n.r.) şi ulterior l-am şi anunţat că am tuşit foarte tare şi am vărsat sânge, am tuşit sânge, ceea ce m-a făcut să mă sperii, după care i-am anunţat că probabil n-o să am cum să vin, pentru că aşa a hotărât şi familia mea, să mă duc să mă internez şi să văd ce am la plămâni”, a precizat Rădulescu, într-o intervenţie la Digi24.