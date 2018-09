Reacţia şefei TVR, după ce Dragnea a vorbit de un protocol secret între DNA şi televiziunea publică

„Nu am cunoştinţă despre existenţa unui asemenea protocol secret. Regimul documentelor “Secret de Serviciu” este extrem de bine reglementat potrivit dispoziţiilor legale şi la acestea nu au acces decât persoanele autorizate. Eu am obţinut relativ recent autorizaţia de acces la documente clasificate, împreună cu alte persoane din instituţie. Am studiat toate documentele din această categorie, le-am inventariat şi pot spune că nu exista un asemenea document“, transmite Gradea, citată de News.ro.

Preşedintele televiziunii publice afirmă că „pentru a elimina orice suspiciune şi posibilitate de nu respecta dispoziţiile legale privind documentele clasificate", în urmă cu câteva săptămâni a cerut în scris managementului SRTV, cu precizarea termenului, să verifice arhiva de documente a direcţiei/ departamentului pe care îl conduce fiecare pentru a identifica orice document clasificat şi pentru a-l transmite persoanei care se ocupă de acestea.

Doina Gradea subliniază că nu a primit niciun document şi că speră ca „fiecare angajat al SRTV să fie conştient că nerespectarea regimului documentelor clasificate este un act de o deosebită gravitate". Ea a susţinut că va continua demersurile pentru a identifica toate documentele clasificate care privesc SRTV şi, dacă va găsi un asemenea protocol cu DNA, va solicita denunţarea lui.

Potrivit preşedintelui televiziunii publice, „existenţa unui astfel de document ar fi foarte gravă pentru o instituţie media de interes public şi aceia sau acela care l-ar fi putut semna şi disimula trebuie să răspundă pentru asta".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, sâmbătă seară, după şedinţa Comitetului Executiv al partidului, că premierului Viorica Dăncilă i s-a solicitat ca Guvernul să adopte o Ordonanţă de Urgenţă prin care să fie anulate protocoalele între SRI şi instituţiile din justiţie şi efectele acestora. Liviu Dragnea s-a întrebat retoric dacă este normal ca justiţia din România să fie „penetrată” de SRI şi a susţinut, în acest context, că a aflat că ar exista un protocol de colaborare inclusiv între Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi TVR.