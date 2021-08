Reacţia României după ce Ungaria a  comparat anexarea Crimeei de Rusia cu „pierderea” Transilvaniei: Un discurs extrem de nepotrivit

MAE a transmis ieri ambasadorului Ungariei la Bucureşti faptul că România a considerat „extrem de nepotrivit” mesajul preşedintelui Ungariei la Summitul de la Kiev, prin care a comparat ocuparea ilegală a Peninsulei Crimeea cu efectele Tratatului de la Trianon, încheiat la finalul Primului Război Mondial, prin care Transilvania revenea României, informează surse guvernamentale citate de G4media.

Partea română a transmis reacţia pe canal bilateral, pentru că preşedintele maghiar a rostit mesajul controversat într-un eveniment organizat de Ucraina, iar Kievul nu a reacţionat după discurs. De asemenea, România nu a vrut să escaladeze situaţia, arată sursele citate.

Preşedintele Ungariei, János Áder, a comparat, luni, anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, încheiat la finalul Primului Război Mondial, prin care Transilvania revenea României.

„După Primul Război Mondial, ne-au fost luate două treimi din teritoriul şi populaţia ţării. Maghiarii nu au uitat, nici după un secol, că au ajuns, atunci, să fie minoritari, că li s-au luat şcolile şi s-a făcut tot posibilul pentru ca învăţământul în limba maternă să fie desfiinţat”, a mai spus János Áder.

Reacţiile de la Bucureşti

Premierul Florin Cîţu a declarat că mesajul preşedintelui Ungariei, care a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu „pierderea” Transilvaniei , trebuie discutat la Bucureşti . El a explicat că la Summitul din Ucraina a susţinut drepturile minorităţii române.





„Am fost la un Summit care are nişte reguli foarte clare, în care am susţinut, şi aici mă surprinde că nu interesează pe foarte multă lume, am văzut atacurile celor de la PSD, am susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina, dreptul de a avea şcoală în limba maternă. Am susţinut aceste drepturi la fiecare întâlnire, chiar şi la bilaterala cu premierul Ucrainei şi acesta este mesajul meu ferm pe care l-am transmis acolo. Acesta era obiectivul pentru care am mers acolo. Ştiţi că aceste Summituri au un mod foarte clar de a se desfăşura", a declarat premierul, potrivit Agerpres.

În schimb, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a transmis că declaraţia făcută de preşedintele Ungariei este o „jignire la adresa României”, care „nu poate fi lăsată fără răspuns”.

„Este o declaraţie belicoasă, care nu are nicio legătură cu realitatea istorică şi care a fost făcută într-un cadru total nepotrivit. Să faci o legătură între anexarea Crimeei de către Rusia şi o decizie pe baza voinţei populare pe baza contextului de la sfârşitul războiului este o jignire”, a spus Orban.

Din tabăra Opoziţiei, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis că „România nu are oameni de stat care să ia poziţie”. El a subliniat că este „sfidător şi inadmisibil„ ca preşedintele Iohannis să tacă.

Citeşte şi: Preşedintele Ungariei compară anexarea Crimeei cu Tratatul de la Trianon. Dan Dungaciu: „Fără precedent!”. Budapesta spune că „România este un ocupant”