Reacţia PSD după ce BEC a respins candidatura USR PLUS la europarlamentare

„PSD solicită USR şi PLUS să înceteze să mai dea vina pe alţii pentru propria lor incompetenţă.Motivul respingerii înscrierii alianţei este unul strict juridic, respectiv faptul că nu a fost respectată procedura legală pentru înregistrarea celor două partide în Registrul partidelor politice. Această realitate juridică a fost constatată de o largă majoritate din cadrul Biroului Electoral Central, inclusiv de către cei 5 judecători care fac parte din acest for decizional", afirmă PSD.Ei le recomandă celor de la USR şi PLUS ca, dacă se consideră nedreptăţiţi, să aibă încredere în justiţie şi să urmeze căile legale de atac pentru a-şi apăra punctul de vedere.„Până atunci rămâne o întrebare pe care trebuie să şi-o pună cetăţenii acestei ţări: Cum ar fi guvernată România de către cei de la USR şi PLUS dacă nu sunt în stare nici măcar să-şi înregistreze propriile partide, aşa cum prevede legea?", scrie PSD.Înscrierea alianţei electorale Alianţa 2020 USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost respinsă de Biroul Electoral Central. Liderul PLUS Dacian Cioloş a afirmat că este o insultă la adresa electoratului şi un act nedemocratic total şi a avertizat că cele două partide vor face demersurile necesare şi vor protesta "până când acest act nedemocratic şi ilegal va fi îndreptat".Pretextul BEC a fost acela că Dan Barna şi Dacian Cioloş nu ar figura ca preşedinţi ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice, precizează PLUS.Ambele partide afirmă că au solicitat înregistrarea preşedinţilor la Tribunalul Bucureşti, dar până acum nu au primit o decizie definitivă, iar pentru acest motiv, BEC a respins cererea de înregistrare a Alianţei.

