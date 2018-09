Reacţia ministrului Carmen Dan după ce Gabriela Firea i-a cerut demisia

"A fost o discuţie care s-a închis şi s-a tranşat în CExN", a declarat Dan.







Întrebată dacă va mai putea colabora cu primarul Firea, ministrul de Interne a răspuns: "Eu pot lucra cu Primăria Generală, pentru că nu vorbim de persoane, ci de instituţii".





Carmen Dan a făcut aceste scurte declaraţii la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN), care a durat aproximativ şase ore şi în care primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia, propunere supusă la vot şi respinsă. De asemenea, după şedinţa CEx a avut loc şi şedinţa grupurilor parlamentare.





Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN) de la Neptun, că le-a transmis colegilor săi un mesaj al comisarului european Corina Creţu, care i-a spus că preşedintele CE Jean-Claude Juncker şi comisarii europeni şi sunt îngrijoraţi pentru situaţia din România şi pentru ceea ce s-a întâmplat în 10 august. Ea a afirmat că, în contextul în care a transmis îngrijorările de la Bruxelles şi faptul că în 18 septembrie preşedintele CE va transmite un mesaj în acest sens, a spus în şedinţa PSD că pentru violenţele din Piaţa Victoriei o vină o poartă ministrul Carmen Dan, care a încercat să paseze răspunderea prefectului, "salvând practic imaginea publică a domnului preşedinte Dragnea, care a propus-o".





"În acest context, ca primar general am subliniat faptul că din nefericire, ceea ce s-a întâmplat în 10 august poartă şi o vinovăţie din partea persoanei care coordonează Ministerul de Interne, care întâi a spus că este în concediu, astăzi ne-a spus că a revenit din concediu şi că a coordonat tot ce s-a întâmplat pe 10 august, şi care a încercat să paseze răspunderea către prefectul Capitalei, tocmai în ideea ca presa, pe bună dreptate, să speculeze că este un apropiat al primarului general pentru că a lucrat doi ani de zile cu mine, salvând practic imaginea publică a domnului preşedinte, care a propus-o pe doamna Dan ca ministru, şi incriminându-mă public pe mine pentru că doamna primar a lucrat cu mine, în calitate de consilier la Primăria Capitalei. Am spus că nu este corect să sufere întreaga ţară, toţi românii, Guvernul şi PSD pentru erorile de coordonare şi de comunicare a doamnei ministru, cu legătură directă la prostele din 10 august”, a declarat Firea.





Ea a spus că ştie că, de obicei, ministrul de Interne, Carmen Dan, se consultă cu preşedintele PSD Liviu Dragnea, mai ales că el este cel care a propus-o pe această funcţie.





"Ştiu din cele pe care le-am observat că doamna Dan se consultă pe anumite subiecte, nu ştiu dacă şi pe acesta, cu domnul preşedinte, plus că domnul preşedinte Dragnea a propus-o ca ministru pe doamna Dan. Eu am spus doar că suntem într-un impas, (...) că e păcat să pierdem toţi ca ţară. Eu în continuare rămân membru PSD, sunt primar general, sunt aleasă de cei care m-au votat şi am o responsabilitate în plus. Nu e uşor să vezi că se întâmplă lupte de stradă, violenţe. Din nefericire, au fost două tunuri cu apă care s-au defectat, de aceea s-a ajuns la gaze. (...)”, a mai spus Gabriela Firea.





De asemenea, Firea i-a adus acuzaţii grave lui Carmen Dan, relatând că aceasta a venit cu mesaje printate cu discuţii între prefectul Capitalei Speranţa Cliseru şi secretari de stat în MAI. Firea a spus că minsitrul de Interne are o problemă personală cu ea şi cu Speranţa Cliseru, pe care a jignit-o.





"Acum este o altă problemă, că doamna ministru nu a răspuns deloc celor spuse de mine. A venit cu nişte xeroxuri, discuţii pe whatsapp între doamna prefect şi un domn secretar de stat, mesaje printate, nişte discuţii personale către doamna prefect şi domni din Ministerul de Interne, discuţii despre proteste, acţiuni. Am întrebat-o dacă ne spionează, dacă ne ascultă convorbirile, dacă ştie ce vorbim prin mesaje, pentru că nu mi se pare normal ca în CEx să vii ca argumentaţie cu tot felul de aspecte derizorii, aspecte personale, mesaje printate de pe Whatsapp, nişte discuţii personale. I-am spus că nu este normal să discutăm în cel mai important for politic aceste lucruri. Are o problemă personală cu mine şi cu doamna prefect, a jignit-o, a făcut atacuri directe la competenţele sale profesionale, ale doamnei prefect (...)”, a mai spus Firea.





Întrebată dacă va mai putea lucra cu Carmen Dan, căreia i-a cerut demisia, Gabriela Firea a răspuns: "Nu".