Reacţia lui Iohannis după ce a fost întrebat dacă are cască în ureche. „Mă bănuiţi că am copiuţă?“

Adevărul: Domnule preşedinte, spuneţi că vă preocupă Justiţia şi statul de drept, dar de ce nu aţi participat la nicio şedinţă CSM, atribut prevăzut în Constituţie, la fel cum aţi procedat în cazul elefanţilor din Guvern, în condiţiile în care în ultima jumătate de an am asistat la un război acolo între doamna Lia Savonea şi Ana Birchall pe tema Secţiei pentru magistraţi.



Klaus Iohannis: Pentru un motiv foarte simplu. Eu respect cu sfinţenie independenţa Justiţiei. CSM-ul este creat pentru a garanta independenţa Justiţiei şi pentru a gestiona problemele din Justiţie. Faptul că în Constituţie scrie că dacă preşedintele merge acolo conduce şedinţa, nu înseamnă în niciun caz că votează sau îşi impune punctul de vedere. Dacă la Guvern am mers şi am încercat să-i conving cu relativ succes, asta a fost o acţiune politică. Nu accept să meargă nimeni în CSM să facă acţiuni politice. Nici eu. Drept pentru care nu am făcut-o şi nu o voi face. CSM-ul are suficiente atribuţii, suficienţi oameni pregătiţi şi va face până la urmă treburile aşa cum se cuvine. Sigur, şi eu am avut anumite îngrijorări, dar sunt convins că lucrurile vor intra pe făgaşul normal.



Adevărul: Şeful DNA spunea ieri într-un interviu la Adevărul Live că instituţiile statului nu mai trimit sesizări către DNA, aşa cum o făceau mai înainte, şi mai important şi mai grav, nici măcar SRI nu mai trimite sesizări către DNA, deşi CCR nu a pus niciodată această piedică. Aveţi vreo explicaţie de la domnul Eduard Helvig pe această temă?



Klaus Iohannis: Este o chestiune pe care cu siguranţă noul ministru al Justiţiei o va prelua şi la momentul potrivit îmi va exprima o opinie şi atunci discutăm chestiunile.



Adevărul: Mai mulţi colegi se întreabă pe grupurile de WhatsApp dacă aveţi cască în ureche şi dacă vă suflă cineva



Klaus Iohannis: (râde şi arată către urechi) Aici nu, aici nu. E totuşi ciudat ce spuneţi, să clarific. Mă bănuiţi că câteodată fără copiuţă nu merge? Nu cred că mă bănuiţi de aşa ceva, să fim serioşi.

