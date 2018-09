Răzvan Rotaru, deputat PSD, despre situaţia din partid: „Pe Firea nu au cum să o înlăture, este un primar cu imagine foarte bună. PSD este bolnav în momentul ăsta”

„Sunt o persoană incomodă”

Întrebat dacă se anunţă şi alte plecări, Rotaru s-a rezumat la situaţia sa, explicând că el nu va părăsi partidul chiar dacă are o relaţie apropiată cu Victor Ponta şi Nicu Bănicioiu, de la recentul înfiinţat Pro România.

Despre Pro România, Rotaru crede că „este mai multă democraţie”. Nu îşi doreşte să ajungă să îi atace pe membri partidului, considerând că gândirea este similară cu cea a PSD-ului.

Deputatul este convins că partidul înfiinţat de Victor Ponta va fi atractiv pentru mulţi, menţionându-l pe primarul comunei Pomârla, Dumitru Chelaru, fost deputat PSD, actual independent. „Dacă domnul primar de la Pomârla îşi va pune motoarele în funcţiune… Este un om foarte puternic, care are idei foarte bune, care are priză la oameni şi care a făcut multe pentru comuna lui şi ceilalţi din jur. Are foarte mulţi prieteni primari care îl sprijină”.

„Dacă voi fi dat afară, cu siguranţă voi alege altă echipă. Sunt o persoană incomodă, am spus ce am avut de spus. Fără niciun fel de reţinere. Dacă vor hotărî să mă excludă din partid, treaba lor. Să nu uite că fiecare decizie va fi plătită”, a adăugat deputatul PSD.

Reproşul pentru Dragnea

„Am făcut şi adresă oficială, să mergem cei trei (n.r. Rotaru, Huncă şi Ciofu) la domnul Dragnea să-i spunem care sunt problemele la Botoşani. am fost la domnul Neacşu. Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Acum ne-a chemat. Era mult prea târziu. Doamna Huncă avea deja pregătită plecarea din partid”. Legat de ce ar avea să îi reproşeze liderului PSD, Rotaru a readus în discuţie lipsa consultărilor. Când a ajuns parlamentar, celor din PSD Botoşani li se transmisese că Dragnea va avea discuţii cu fiecare organizaţie judeţeană.

Aceeaşi problemă o are şi cu senatorul Doina Federovici, preşedintele PSD Botoşani, despre care Rotaru a spus că se sfătuieşte „cu doi-trei oameni, cum fac şi cei de la centru. Ei decid, ei fac totul”. Rotaru a mai explicat că s-au făcut numiri „pe la colţuri” şi că sunt şi foarte mulţi primari supăraţi.

„Sunt persoane capabile şi la Băluşeni, Todireni, Hudeşti care ar putea fi promovate. Nu poţi să aduci doar dintr-o anumită zonă. Uşa este închisă, geamurile sunt blindate şi e cam greu să intri în sediul partidului. Intră doar cei care ştiu să spună da şi să pupe mânuţa”, a adăugat Rotaru, după ce a afirmat că şi în PSD Botoşani există două tabere.

Deputatul a mai explicat că problema sa cu Federovici nu vine din faptul că partidul ar avea o altă variantă pentru candidatura la Primăria Botoşani în legătură cu care îşi exprimase dorinţa. „Eu nu voi fi un ghimpe în interiorul partidului, un sinucigaş”, a declarat Rotaru, adăugând că dacă nu va sta bine în sondaje, va susţine orice alt coleg care se va clasa mai bine, neavând „niciun fel de patimă politică”.

Candidatura la primărie din partea altui partid nu intră însă în discuţie, scopul său fiind acela de a se lupta în interiorul PSD-ului, cu speranţa că se va însănătoşi. „Din punctul meu de vedere, PSD este bolnav la momentul ăsta”.

Despre alegerile prezidenţiale

În privinţa viitoarelor alegeri prezidenţiale, Rotaru speră că PSD va avea un candidat viabil, dat fiind că este cel mai mare partid din România. Deşi consideră că Tăriceanu este „un om valoros, bine pregtit, cu şcoală... PSD are mulţi oameni valoroşi şi putem găsi un om”.

Susţinerea candidaturii lui Liviu Dragnea nu intră în calculele lui Rotaru, pentru că sunt în tabere diferite şi gândesc diferit, dar şi pentru că „a lăsat să tergiverseze acest scandal la Botoşani”.