Răzvan Cuc, despre posibila sa remaniere: Nu mi s-a reproşat nimic. Nu o să mă agăţ de vreun scaun

După ce în presă au circulat informaţii despre o posibilă remaniere a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, acesta a declarat azi la Suceava că el şi-a făcut treaba la minister şi că în partid nu a auzit de vreo astfel de decizie.

„Haideţi să vă spun un lucru: eu niciodată nu m-am agăţat de un scaun şi nici nu o să mă agăţ de vreun scaun. Important este ceea ce se faci în momentul în care deţii o funcţie. Ce proiecte reuşeşti să faci, ce proiecte lansezi, ce proiecte finalizezi şi cum îţi pui tu amprenta ca ministru în domeniul în care activezi. Decizia remanierii este o decizie care îi aparţine doamnei prim-ministru şi sunt convins că toţi colegii se vor supune deciziei, fără echivoc”, a declarat Răzvan Cuc.

Întrebat şi dacă a primit reproşuri din partea colegilor, Cuc a negat şi a afirmat că este doar un zvon răspândit de jurnalişti.



„Eu până în momentul de faţă nu am avut reproşuri din partea colegilor din partid. Tot ce mi s-a cerut am făcut, am lucrat, sunt pe şantiere, urmărim obiectivele de investiţii… Nu ştiu de unde au apărut aceste informaţii, întrebaţi-i pe cei care scriu pentru că eu nu am auzit în partid ceva vizavi de vreo remaniere. Se scrie în presă, iar în presă se pot face supoziţii foarte multe…”, a adăugat Răzvan Cuc.

Premierul Viorica Dăncilă a început evaluarea miniştrilor, iar peste doua săptămâni va anunţa ce schimbări operează in Guvern. Pe lista neagră se află Carmen Dan (Interne), Răzvan Cuc (Transporturi) şi Petre Daea (Agricultura), toţi trei fiind apropiaţi de Liviu Dragnea . Dăncilă ar vrea să-l schimbe şi pe ministrul de Externe Teodor Meleşcanu, însă liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, se opune, susţin surse politice pentru Adevarul.





