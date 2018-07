Răzgândeanu de la PNL. Florin Roman nu mai demisionează din funcţia de vicepreşedinte. Tot el a renunţat la greva foamei după trei ore

"Urmare a discuţiilor avute cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, cu preşedintele PNL Alba, Mircea Hava şi cu alţi colegi, am luat decizia de a reveni asupra demisiei anunţată din calitatea de vicepreşedinte al partidului", a anunţat Florin Roman printr-o postare pe contul său de Facebook.

El a spus că nu este genul de om care "să renunţe la greu" şi le mulţumeşte colegilor care au fost alături de el.

"Nu am fost niciodată genul de om care să renunţe la greu. Iar partidul are nevoie acum de fiecare liberal dispus sa lupte cu PSD. Aşadar, voi continua munca aşa cum v-am obişnuit, in slujba PNL. Mulţumesc tuturor celor au fost alături de mine in aceasta perioada. Sa fiţi convinşi ca PNL este singurul partid democratic care poate bate PSD. Şi cu ajutorul romanilor, o vom face!", a mai scris acesta.

Roman a anunţat pe 11 iunie că a demisionat din funcţia de vicepreşedinte al formaţiunii, afirmând că, "atunci când începi sa constaţi că, după multă muncă şi efort, părerea ta este minoritară", trebuie să iei decizia. Potrivit unor surse din parid, Florin Roman a avut o dispută în şedinţei BEX cu prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan, pe motiv că acesta a fost de acord cu acordarea pensiilor speciale pentru aleşii locali, decizie adoptată de Comisia specială pentru elaborarea Codului administrativ din care face parte, iar Turcan i-a spus că este "paralel".

Deputatul PNL Florin Roman nu e la prima răzgândire. În toamna anului trecut, liberalul a anunţat pe Facebook că a suspendat greva foamei după numai trei ore deoarece a avut discuţii cu Liviu Dragnea şi cu Ludovic Orban, în urma cărora şi-a dat seama că banii necesari construirii Monumentului Unirii de la Alba Iulia au fost alocaţi, iar PSD nu va susţine proiectul care prevede coborârea de la 20% la 10% pentru folosirea limbii materne în instituţiile publice din localităţile unde există minoritari.