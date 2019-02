Culminaţia acestui război apare în plină lumină în aceste zile, când instituţiile statului lucrează pe faţă împotriva intereselor României: am în vedere că ieri, Codruta Kovesi a fost citată în calitate de suspect la inspecţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. Deşi nu se cunosc date despre acuzaţii, dosar etc, faptul că audierea are loc vineri arată că Guvernul încearcă din răsputeri să se opună candidaturii Codruţei Kovesi pentru funcţia de procuror european. Faptul este perfect explicabil, având în vedere teama infractorilor de Kovesi, care, nu cu multă vreme în urmă, a fost înlăturată abuziv de la conducerea DNA.

Vedem cum instituţiile statului, Guvernul României, în loc să fie mândre că ar fi posibil ca un român să ocupe o onorantă funcţie europeană, fac tot posibilul pentru a se împiedica această candidatură. Să spunem, pentru cine nu cunoaşte contextul, că prezenţa ei pe lista finală, alături de un procuror din Franţa şi altul din Germania, s-a produs ca urmare a unor proceduri anterioare, în care o comisie independentă (subliniez: independentă) a analizat toate dosarele depuse şi apoi a avut audieri cu toţi candidaţii. În urma acestor proceduri, Kovesi a acumulat punctajul cel mai mare. Trebuie bine subliniat că prezenţa pe prima poziţie nu s-a datorat unor aspecte politice, respectiv nu s-a datorat vreunui sprijin politic venit de la un partid sau altul european, căci nici Parlamentul European, nici Comisia nu au fost implicate în procedura de selecţie.

Partea politică abia acum stă să înceapă, adică o dată cu audierile în Parlamentul European şi în Comisie, procedurile devenind transparente, publice, adică politice. Exact în acest context, ar fi fost normal ca instituţiile româneşti să o sprijine, sau, în caz că nu o agreează pe Kovesi, să aibă decenţa să nu se împotrivească.

Sunt convins că guvernanţii vor declara azi că totul este o coincidenţă, că nu există nici o legătură între audirerea sa de vineri şi audierile de săptămâna viitoare din instituţiile europene. Nimic mai fals: de câteva zile Guvernul şi miniştrii săi au adus în discuţie situaţia Codrutei Kovesi. Mai mult, acuzele de abuz in serviciu şi celelalte au fost deja analizate în anii anteriori iar dosarele respective s-au închis. În caz că acum e deschis un alt dosar, fără legătură cu cele anterioare, este inexplicabilă urgenţa cu care ea a fost chemată la audieri.

Guvernul se află în plin război cu toţi cei care trăiesc şi muncesc corect şi cinstit, cu toţi cei care iubesc adevărul şi dreptatea, cu toţi cei care susţin statul de drept şi independenţa justiţiei.

Un alt fapt care susţine ne-coincidenţa este dat de recente declaraţii ale persoanelor cu funcţii; în special ministrul Tudorel Toader a declarat recent că nu el va lua decizia de a o sprijini sau nu pe Kovesi, ci prim-ministrul, dar că, totodată, este nevoie de cunoaşterea „realităţii juridice“. Cu alte cuvinte, instituţiile europene care o doresc pe Kovesi ca procuror şef european nu ar cunoaşte situaţia din România. Europenii o ştiu pe Kovesi drept bun specialist şi integru moral iar realitatea, susţine Toader, ar fi alta: Kovesi nu este nici bun specialist, nici nu dă dovadă de integritate morală.

Aşadar, înainte de a se deschide dosarul (subliniez: înainte) şi de a fi chemată la audieri, Tudorel Toader a declarat că ştia ceva care ar putea să o implice pe Kovesi şi care s-ar dovedi un argument împotriva candidaturii. Adică, fabricarea unui dosar. Nu cumva totul seamănă a dictatură bolşevică, când, în anii 50, se fabricau dosare celor care erau împotriva comuniştilor?

Realitatea de care vorbeşte Tudorel Toader şi Guvernul României nu este, din păcate, un simplu concept filsofic. Nu deosebiri filosofice sunt în chestiune în cazul de faţă între Guvern şi instituţiile europene. Dacă ar fi aşa, comentatorul ce scrie aceste rânduri ar putea să rezolve simplu chestiunea. Din păcate, realitatea guvernanţilor ţine de jumătăţi de adevăr valabile pentru infractori, hoţi şi pentru toţi cei certaţi cu legea în România. Guvernul se află în plin război cu toţi cei care trăiesc şi muncesc corect şi cinstit, cu toţi cei care iubesc adevărul şi dreptatea, cu toţi cei care susţin statul de drept şi independenţa justiţiei. Guvernul României se află în plin război cu România.