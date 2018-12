Ultimele acţiuni ale preşedintelui Iohannis



Dacă avizul CSAT privind bugetul ţării a fost decis, vineri s-au produs două evenimente cu consecinţe majore. Preşedintele Iohannis a refuzat propunerea ministrului Apărării pentru şefia Marelui Stat Major, în persoana generalului locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO şi UE. Această propunere a fost respinsă de preşedintele Klaus Iohannis, iar ulterior alte două propuneri ale ministrului Gabriel Leş ar fi fost respinse de şeful statului.

În aceste condiţii, preşedintele Iohannis a emis un decret prezidenţial de prelungire a mandatului actualului Şef al Marelui Stat Major, general Ciucă Gheorghe Nicolae-Ionel, numit prin Decretul nr. 950/2014.

O altă acţiune drastică o reprezintă refuzul preşedintelui, comunicat premierului Dăncilă, de a semna decretelor de numire în funcţii de ministru a dnei Olguta Vasilescu şi a dlui Mircea Drăghici. Aici este de menţionat că propunerile respective nu pot fi formale, atâta timp cât preşedintele nu a semnat decretele de revocare a actualilor miniştri de la Ministerul Dezvoltării şi de la Ministerul Transporturilor. În consecinţă, preşedintele nu poate primi propuneri de noi miniştri, înainte de vacantarea posturilor, nicicum să justifice de ce le refuză.

Un alt motiv de scandal imens ar fi, dacă se adevereşte, faptul că Dragnea blochează apariţia în M Of a deciziei de prelungire a mandatului actulului Şef de Mare Stat Major, general Ciucă Gheorghe Nicolae-Ionel, profitând de faptul că M Of. se află în subordinea Camerei Deputaţilor. Un lucru extrem de grav, care a şi primit replica Administraţie Prezidenţiale: „Imediat după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Decretul Preşedintelui României nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul şefului Statului Major al Apărării, a fost transmis, în condiţiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputaţilor, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României. Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de Legea nr. 202/1998, precum şi de alte acte normative. Publicarea decretelor, acte prevăzute de Constituţie, nu poate fi blocată sau cenzurată de instituţiile cu atribuţii în această procedură. Preşedintele României atenţionează că întârzierea publicării în Monitorul Oficial al României a Decretului nr. 1331/2018 şi, implicit, împiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecinţe şi atrage răspunderea juridică a tuturor persoanelor implicate".

Într-o poziţie de ultim moment, Florin Iordache declară că „publicarea decretelor, acte prevăzute de Constituţie, în Monitorul Oficial nu poate fi blocată sau cenzurată de instituţiile cu atribuţii în această procedură”.

Urmează, probabil şi alte episoade ale actualului război Iohannis-PSD, cu consecinţe încă greu de evaluat.

Va fi suspendat preşedintele Iohannis?

Tot ştiri din presă anunţă o întâlnire de urgenţă Dragnea-Tăriceanu, în care să se decidă dacă Iohannis va fi suspendat, sau nu. Trompeta PSD, Codrin Ştefănescu, a şi anunţat că preşedintele Iohannis „se cere suspendat”. Este de bănuit că şi preşedintele Iohannis şi-a făcut propriile calcule în privinţa posibilităţii suspendarii, şi de aceea acţionează acum în acest mod.

În plină preşedinţie a UE, să te apuci să suspenzi preşedintele, este o prostie imensa. Preşedintele ia deciziile majore în politica externă, şi nu văd cum înlocuitorul, dl Tăriceanu, ar putea prelua din mers toate problemele de politică externă, şi dacă va fi primit la Bruxelles. Ar urma o perioadă de turbulenţe interne teribile, o lună de zile în care Iohannis va tuna şi fulgera din postura de preşedinte suspendat, apoi referendumul de suspendare care nu are cum să fie câştigat de Dragnea. O falie teribilă s-ar produce in societate, între susţinătotii lui Iohannis şi cei ai lui Dragnea. Manifestaţiile de stradă vor exploda probabil, mai ales după sărbători. Preşedintele Iohannis s-ar reîntoarce en fanfare la Cotroceni, iar Dragnea ar suferi o înfrângere umilitoare, în prag de europarlamentare şi cu prezidenţialele deja jucate în favoarea lui Iohannis.

Dragnea nu mai este în toate minţile. Ultimele interviuri ne arată un om pentru care puterea reprezintă o pălărie prea mare şi-l duce în paranoia, în pierderea simţului realităţii. Sperăm ca Tăriceanu să fie mai lucid.

Posibil să existe şi alte argumente produse de echipa de consilieri a lui Iohannis, care-l fac să joace în acest mod decisiv, deşi riscant.

În concluzie

Escaladarea conflictului intern la asemenea cote face aproape imposibilă preluarea preşedinţiei rotative a Consiliului UE de către România, urmând să avem o reacţie de ultim moment de la persoane importante de la Bruxelles.

Nu se întrevede o conciliere între Iohannis şi PSD, mai ales după ultimele calificări privind prestaţia dezastruoasă a guvernului Dăncilă. Rămâne să urmărim îndeaproape cum evoluează evenimentele.