Răsturnare de situaţie în PSD. Viorica Dăncilă: Dacă partidul îmi cere, candidez la prezidenţiale. Nu vreau să se creadă că sunt un om laş

„Nu am luat încă în calcul acest lucru. Am considerat că voi merge cu un candidat, iar eu ca prim-ministru, preşedinte al Partidului Social Democrat îl voi sprijini cu toate forţele, cu tot partidul astfel încât să câştige alegerile prezidenţiale.Dar în acest moment eu cred că este bine să avem un candidat şi eu să sprijin acel candidat. Pentru noi este important să mergem cu persoana care are încrederea partidului, care va fi susţinut de către toată organizaţiile, care va crea acel val de încredere de care vorbim, atât din partea membrilor noştri, a simpatizanţilor, dar şi a altor cetăţeni.Pentru că eu sper într-un scor bun. Suntem un partid organizat, suntem un partid care ştim să facem campanie, ştim să vorbim cu oamenii, avem ce să le spunem oamenilor pentru că am luat măsuri bune, dar în acelaşi timp, alături de noi trebuie să vină şi alţi oameni.", a spus Dăncilă, la DC News