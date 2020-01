Rareş Bogdan: Nu mă interesează o candidatură la Primăria Generală. Să nu mă mai bage în sondaje, că îşi folosesc hârtia aiurea

Întrebat dacă este interesat să candideze pentru funcţia de primar general, Rareş Bogdan a subliniat, într-un interviu pentru G4Media, că nu vrea să intre în luptă: „Nu, nu! Am spus-o şi o repet. Să nu mă mai bage în sondaje, pentru că îşi folosesc hârtia aiurea şi le dau erori. Am ieşit, cu 26, 28%. Le mulţumesc bucureştenilor. Drumul meu politic este altul. PNL va avea candidat propriu, care să o bată pe Gabriela Firea”.

Liderul delegaţiei europarlamentatilor PNL la Bruxelles a precizat că are alte planuri pentru viitorul apropiat. „Eu şi Ludovic Orban nu suntem candidaţi. Deşi suntem cei mai bine plasaţi, Ludovic este premierul României şi nu îşi doreşte să fie primar al Bucureştiului. Eu sunt liderul delegaţiei române din Parlamentul European şi nu îmi doresc. Cred sincer că drumul meu este altul. Sunt abia intrat în politică, am ars deja suficiente etape. Anul acesta îl parcurg consolidând relaţiile externe, pe plan european şi, dacă e cazul, la un guvern stabil, de patru ani de zile şi Ludovic are nevoie de mine şi alţi colegi de aici, putem să stăm oricând aşa cum stăm acum”, a completat Rareş Bogdan.