Rareş Bogdan îi ia apărarea lui Tudose în războiul din interiorul ProRomânia: A nu susţine Guvernul Orban înseamnă să o laşi la butoane pe Dăncilă

„A nu susţine Guvernul Orban înseamnă să o laşi la butoane pe Dăncilă, care conduce un guvern antinaţional, incompetent, periculos pentru români. Să înşeli aspiraţiile românilor înseamnă trădare, mister! Să te conduci după interesul mărunt, după calculele izvorâte din dorinţa de putere personală, ignorând faptul că România cade este adevărata trădare”, a scris Rareş Bogdan luni pe Facebook.

„Acum se văd bărbaţii, în astfel de momente! Nu fiţi ticăloşi cu poporul acesta, că nu mai suportă multe!”, a adăugat acesta.

Luni dimineaţă, liderul ProRomânia Victor Ponta l-a atacat pe vicepreşedintele formaţiunii, Mihau Tudose, pe care îl acuză că a negociat atât cu Claudiu Manda pentru reîntoarcerea în PSD cât şi cu liderul PNL Ludovic Orban.



„Dacă vă puneaţi întrebarea cine este „negociatorul” cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în Weekend să votam cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European - şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista ProRomânia!



E bine ca măcar separam apele / dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători”, a scris Victor Ponta pe Facebook.