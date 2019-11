Rareş Bogdan, despre dezbaterea lui Iohannis: Dăncilă nu are ce să caute acolo. PSD încearcă să o victimizeze

„Noi am fost extrem de clari. Văd că staff-ul de campanie al doamnei Dăncilă, neavând ce să prezinte din partea doamnei Dăncilă, se agaţă cu disperare şi încearcă să o victimizeze pe doamna Dăncilă pe aceasă chestiune. Preşedintele României nu are ce să dialogheze cu această doamnă, reprezentanta unui partid care a lovit la temelia statului. Nu are ce să caute doamna Dăncilă, dacă dezbaterea este cu jurnalişti, analişti, comentatori pe care la această oră nu îi ştie nimeni exact. Vor fi şase sau opt, cinci, încă nici numărul nu este stabilit”, a declarat Rareş Bogdan la Antena 3, potrivit mediafax.ro.

Întrebat dacă este adevărat că dezbaterea anunţată de preşedintele Iohannis va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară, aşa cum a anunţat SNSPA, Rareş Bogdan a precizat că PNL a convenit că nu va da detalii despre locul de desfăşurare până când nu îşi dă toată lumea acordul.

„E un comunicat dat de SNSPA. Noi am convenit extrem de clar că nu vom da detalii despre locul de desfăşurare până nu s-a convenit cu toată lumea. În momentul acesta, dacă cei la SNSPA au dat un comunicat oficial şi domniile lor vorbesc despre această locaţie, sigur, noi ce mai putem spune decât că mergem pe comunicatul celor de la SNSPA.”

Întrebat dacă Viorica Dăncilă ar trebui să meargă la dezbaterea anunţată de Iohannis, Valeriu Steriu, purtătorul de cuvânt al PSD, a afirmat că social-democraţii şi-ar dori foarte mult acest lucru, discuţia putând să se desfăşoare chiar şi în limba germană, dacă doreşte preşedintele.

Dezbaterea electorală cu jurnalişti, analişti şi comentatori politici anunţată de preşedintele Iohannis va avea loc marţi, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I, conform SNSPA, care precizează că propunerea sa de a asigura un spaţiu neutru pentru dezbaterea electorală înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din România a fost agreată de echipa de campanie a lui Iohannis.