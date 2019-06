Rareş Bogdan atacă PNL şi USR: Pentru unii, guvernarea nu e bună acum, că riscă erodarea, pentru alţii, guvernarea e bună doar dacă oferă faliţilor posturi călduţe

„Despre negocieri ar merita scris un reportaj sau făcut un film bizar, din categoria comediilor ruseşti din anii ‘60 – sunt de noaptea minţii. În primul rând, se ia tabla şi se adună. După ce se adună şi evident că nu dă bine, se formulează întrebarea: ce doriţi, copii? Şi răspunde fiecare, după calculele politice pe care le-a făcut. Pentru unii, guvernarea nu e bună acum, că riscă erodarea, pentru alţii, guvernarea e bună doar dacă oferă garniturii de faliţi posturi călduţe. Culmea e că nu există în nicio tabără o viziune unitară. Sunt grupurile a şi b din tabăra 1 sau grupurile x şi y din tabăra 2, care discută cu jumătate din grupurile din tabăra 3. Pentru ca, aproape de final, să rişte cineva un mesaj pe whatsapp, către un consilier: „Nu mai bine îl lăsăm pe Ludovic să-şi rupă gâtul singur?”. Din fericire, alt consilier îi reaminteşte ce nivel de aşteptare există în popor. Şi se reia totul. Calcule, promisiuni, pretenţii, şantaj dulce. Oboseală, deci se continuă mâine, căci e tot o zi. Dar apare problema: dacă nu e anonimă, nu o iscălesc, dar jur că o votez. Păi de ce? Naiba ştie! Să zici că joacă tare? Da, să zici, căci joacă tare. Fireşte, orice asemănare cu personaje reale e pur întâmplătoare. Eu nu am participat la negocieri, doar îmi imaginez că îmi amintesc ce am mai aflat timp de 15 ani, cât am fost jurnalist.

Căci, altfel, cum să explici de ce te codeşti ca o mireasă în noaptea nunţii, când în toată campania electorală ai cerut PSD-ului să plece, deci era evident că urmează să-ţi asumi guvernarea? Ca să nu mai vorbim de faptul că taman asta aşteaptă şi electoratul“, a scris Rareş Bogdan într-un editorial pe reporterglobal.ro.

Europarlamentarul Rareş Bogdan a intrat în dizgraţia preşedintelui PNL, Ludovic Orban, susţin surse liberale pentru „Adevărul“. Decizia a fost luată după ce în ultimele săptămâni capul de listă al PNL a venit cu mai multe pretenţii pentru a prelua şefia organizaţiei Bucureşti, precum şi a declaraţiilor sale referitoare la curăţenia internă a formaţiunii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: