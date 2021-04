Raluca Turcan, despre amenda pentru nepurtarea măştii: Mai am zece zile să plătesc. Trebuia să fiu mult mai atentă

„Mai am cred că zece zile să plătesc. Am primit înştiinţarea în cutia poştală. Am 15 zile să plătesc jumătate din 500 de lei, dacă nu, o plătesc la valoarea întreagă. Povestea aceasta este o lecţie de viaţă şi anume că nu ai voie, ca lider politic important şi factor de decizie, să laşi nicio secundă garda jos, pentru că şi o secundă din 100 de secunde dacă ai lăsat garda jos semnalul este negativ şi suporţi consecinţele. A fost o clipă de neatenţie pe fond pentru care îmi pare foarte rău. Pe fond, sunt un om care respectă regulile şi întotdeauna am îndemnat la respectarea regulilor.”

„Evident că, în acest context, trebuia să fiu mult mai atentă şi, de aceea, pe fond, îmi pare rău, pentru că mesajul public a fost unul negativ, a fost aruncat în derizoriu un eveniment frumos pe care l-am făcut, am plantat 1.300 de puieţi. Mai ales îmi pare rău pentru că, structural, sunt un om care respectă regulile şi se străduieşte să facă lucrurile ca la carte. Asta m-a făcut, încă o dată, să înţeleg că nu ne permitem niciun moment de neatenţie”, a mai adăugat Raluca Turcan.

Raluca Turcan spune că âi este teamă de virus, pentru că a avut rude care s-au îmbolnăvit şi chiar au şi murit de COVID-19. Ea spune că empatizează cu oamenii cu forme severe şi familiile persoanelor decedate.

„Nu e de glumă cu această boală şi de aceea, din momentul zero, şi în calitatea mea de vicepremier şi de ministru am îndemnat, secundă de secundă, la respectarea regulilor. Însă am greşit. Nu există nicio scuză pentru o greşeală pe care o faci, dar pe de altă parte poate că şi oamenii care respectă foarte mult regulile se întâmplă să aibă momente de neatenţie după un an greu. Aşadar, e o lecţie pe care am învăţat-o, am plătit amenda, am cerut să fiu amendată şi mesajul meu public este că îmi pare grozav de rău şi îi îndemn pe toţi oamenii să nu lase nicio secundă garda jos. Nu ştii niciodată cum loveşte acest virus şi, până la urmă, noi înşine trebuie să fim modele pentru cei din jur”, a mai spus ea.