Raluca Turcan: „ Într-o democraţie solidă, Curtea Constituţională nu este instrumentul unui partid politic”

„Eu am o viziune, nu ştiu dacă va putea fi pusă în practică, dar, din experienţa mea de până acum, consider că aceasta ar fi soluţia: să ajungem la un rezultat bun pentru Parlament, să reuşim constituirea unei majorităţi în jurul PNL, confortabile, să ajungem la modificarea Constituţiei şi să reformăm CCR-ul. Pentru că, totuşi, Curtea Constituţională, organismul care trebuie să decidă respectarea sau nu a legilor în România, inclusiv a legii supreme, nu poate să fie unealta PSD-ului. Pur şi simplu nu poate! Nu se poate! Într-o democraţie solidă, Curtea Constituţională nu este instrumentul unui partid politic şi eu îmi doresc modificarea Constituţiei şi reformarea CCR-ului”, a afirmat Raluca Turcan marţi seară, la Realitatea Plus.





Ea a declarat că „se detaşează câţiva posibili parteneri” ai PNL pentru o viitoare guvernare, spunând că, dincolo de ”puseele de campanie electorală”, după alegeri PNL ”probabil va putea colabora cu USR şi UDMR” pentru a putea crea o majoritate ”reformatoare”.





În 15 octombrie, preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, declara că trebuie schimbată componenţa acesteia, pentru a elimina „politrucii”.





Vicepremierul Raluca Turcan susţine că după alegerile parlamentare este „esenţială” reorganizarea instituţiilor publice, ea arătând că actualul Executiv lucrează, de la preluarea puterii, cu ”resursa PSD-ului” .

„Practic, cât am stat aici la Guvernare a trebuit să lucrăm cu resursa PSD-ului, nicio altă angajare în plus pentru că aşa au decis printr-o lege în Parlament, Legea 55. După ce vom câştiga alegerile, este esenţial să reorganizăm marea majoritate a instituţiilor statului astfel încât să poţi cu adevărat să le profesionalizezi pe bază de concurs”, a afirmat Raluca Turcan, marţi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Aceasta promite „o triere mult mai atentă, pe bază de concurs” în instituţiile publice.

Viceprim-ministrul a apreciat că şi pentru mediul privat se vor crea scheme de investiţii care să creeze locuri de muncă „mai bine plătite”.