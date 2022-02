Rafila, despre ANDIS: Toată lumea a căzut de acord să fie la Ministerul Sănătăţii. Ghinea a realizat un soi de sustenabilitate a trivialităţii

„Problema este următoarea şi încerc să reiau toată povestea şi cu un disclaimer la început: eu nu am pronunţat niciun nume. Cu toate că eu nu am pronunţat niciun nume şi nu am adus nicio acuză nimănui, au existat nişte reacţii extrem de virulente şi chiar domnul Ghinea, la care făceaţi dumneavoastră referire, a realizat un soi de, cum să spun, sustenabilitate a trivialităţii în mesajele publice atunci când mi se adresează pe social media sau pe alte canale. Să fie sănătos, nu pot să-i urez decât multă, multă sănătate de toate felurile”, a precizat Alexandru Rafila.

„Am consultat toate structurile din Ministerul Sănătăţii, sunt 22 de structuri, în ceea ce priveşte implicarea lor în elaborarea acestui Program de Redresare şi Rezilienţă în domeniul sănătăţii. Niciuna dintre cele 22 de structuri nu a fost consultată sau nu a participat efectiv la realizarea acestui program. Deci, a fost un program, nu spun că secret, dar necunoscut în Ministerul Sănătăţii care ulterior trebuia să-l implementeze, nu? Probabil că acest lucru a fost făcut de către puţine persoane, câteva persoane, a fost lucrat poate în afara Ministerului Sănătăţii, nu am cunoştinţă despre aceste lucruri, şi una dintre prevederi acolo, în Program, are 3 componente majore, importantă este cea investiţională, o serie întreagă de spitale ar putea să fie reabilitate şi dotate, se face o reformă, dacă vreţi în domeniul resurselor umane în sănătate, în ceea ce priveşte integritatea ş.a.m.d.

Toate chestiunile astea sunt însoţite de nişte pachete de consultanţă, iar celebra Agenţie pentru Investiţii în Domeniul Sanitar trebuie constituită în subordinea Ministerului Sănătăţii. Noi, după ce am preluat, am început să construim, să vedem informaţiile legate de această Agenţie, am avut consultări la nivelul Guvernului, am avut consultări şi cu reprezentanţii Uniunii Europene apropo de locul cel mai bun în care această Agenţie să fie plasată. Şi a fost o discuţie dacă este oportun sau nu să fie la Secretariatul General al Guvernului sau să fie la Ministerul Sănătăţii. Vreau să vă spun că şi la începutul acestui proiect, când a început să se lucreze, din câte am aflat, a existat, tot aşa, o discuţie, inclusiv a celor care au făcut proiectul, legată de posibilitatea ca această Agenţie să fie în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Între timp, toată lumea a căzut de acord că cel mai bine este să fie la Ministerul Sănătăţii”, a completat Rafila, care a subliniat că Ghinea, fost ministru al MIPE are informaţii defazate referitoare la stadiul ANDIS.

Apoi, ministrul Sănătăţii a ridicat problema banilor pentur consultanţă: „Însă problema legată de consultanţă care a apărut în dezbatere publică este o problemă serioasă, pentru că această Agenţie nu face consultanţă pentru toate spitalele, cele 25, asumate în acest proiect sau nu organizează, nu ne referim doar la consultanţă, consultanţa este de fapt pentru Agenţie şi pentru alte obiective de realizat în cadrul PNRR, această Agenţie se ocupă de spitalele regionale care sunt finanţate din alţi bani, nu din banii din PNRR, cele 3 spitale – Iaşi, Cluj şi Craiova – şi încă 3 spitale probabil din lista celor 25, spitale care eventual să fie de interes naţional, iar celelalte spitale până la 25 trebuie făcute de agenţiile de dezvoltare regională. Acolo însă mi s-a părut că e puţin ciudat ca într-o agenţie cu 70-80 de angajaţi, cu salariile conform legii salarizării din România, să fie consiliaţi de foarte mulţi experţi internaţionali, de la diverse instituţii. Funcţionarea Agenţiei în sine înseamnă o valoare de 5 milioane de euro, inclusiv trainingul pentru angajaţi, deci în aceşti 5 milioane de euro intră şi trainingul pentru aceşti angajaţi, iar consultanţa e de 5 ori mai mare. Eu nu am acuzat pe nimeni, n-am zis că lucrul acesta este legal sau că este ilegal, doar am cerut un punct de vedere din partea Corpului de Control al primului-ministru ca să ştim, ne trebuia un organism independent, nu am făcut plângere la Parchet, pur şi simplu am avut nevoie de un organism independent care să evalueze această situaţie. Lucrul ăsta se va întâmpla, l-am adus în transparenţă, încât cetăţenii acestei ţări să cunoască toate aceste lucruri, nu sunt lucruri secrete, mi se par de bun-simţ atunci când le lansezi în dezbatere, dar avem două probleme”, a mai punctat Rafila.

Nu în ultimul rând, ministrul şi-a pus semne de întreberare referitoare la lista de 49 de spitale din care să fie alese 25 pentru a fi puse la punct. Un aspect menţionat a fost absenţa de posibile unităţi medicale finanţate din PNRR în regiunea Olteniei.