Raeţchi: PSD chiar cred că pot păcăli NATO; putem deja să ne gândim la o sabotare deliberată a securităţii naţionale

„E incredibil ce face PSD din programul de modernizare a Armatei Romane! Au avut toate conditiile sa reuseasca: un pact politic prin care aveau asigurat bugetul necesar, tot sprijinul Parlamentului in aprobarea programelor cadru, suportul opiniei publice, care a inteles de ce avem nevoie urgent de o Armata mai puternica. Iar ei ce fac? Au reusit sa blocheze aproape toate programele! Nu au bani, nu se inteleg pe licitatii, isi fac singuri plangeri la Parchet, nu au capacitatea administrativa sa deruleze rapid, corect si sanatos contractele. Oamenii astia chiar nu inteleg ca ne-am asumat aceste programe plecand de la o amenintare reala? Chiar cred ca pot pacali NATO spunand un lucru si facand in realitate cu totul altceva? Nu vad ca ne facem de ras? Cand provocarile la Marea Neagra cresc in fiecare saptamana, cum e posibil sa blochezi din nou licitatia pentru corvete? De la un punct incolo, aceasta nu mai este doar incompetenta (sau coruptie?) - putem deja sa ne gandim la o sabotare deliberata a securitatii nationale. In beneficiul cui?”, a scris Ovidiu Raeţchi pe Facebook.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat vineri că a decis suspendarea procedurii de achiziţie pentru corvetele multifuncţionale pentru Armata Română şi a sesizat Parchetul Militar în legătură cu „suspiciuni rezonabile privind derularea în deplină legalitate a procedurii, de natură să afecteze realizarea interesului naţional de securitate“. Valoarea contractului supus procedurii se ridică la 1,5 miliarde de euro.

În acelaşi timp, Ficantieri precizează că niciun reprezentant al companiei nu a avut vreodată contact cu reprezentanţii politicii româneşti sau cu orice altă instituţie a statului, în afara desfăşurării normale a licitaţiei pentru corvete, că nu a primit până acum nicio comunicare oficială cu privire la valoarea ofertelor, acestea fiind date confidenţiale, iar dezvăluirea lor ar fi de natură penală. Fincantieri mai precizează că oferta sa este „fully compliant“ cu întregul program pentru reînnoirea flotei Marinei Române şi că nu au existat niciodată motive de îngrijorare cu privire la desfăşurarea procedurii de licitaţie.